El pasado domingo, la hija menor de Lucero, Lucerito, cumplió 15 años de edad. La actriz no quiso dejar pasar la oportunidad para desearle lo mejor en ese día tan especial y le dedicó un hermoso y emotivo mensaje. "La luz de mi vida; mi Lucero hermosa, hoy está cumpliendo 15 años", escribió Lucero en su cuenta de Instagram. "Me siento tan orgullosa, plena y feliz de saber que soy la más afortunada mamá de esta mujercita maravillosa en todos los aspectos! Te amo con todo mi ser, GracIas por ser mi hija, que Dios te bendiga siempre mi amor preciosa!!! Que seas infinitamente feliz". RELACIONADO: ¿Por qué Lucero ya no hace telenovelas? Image zoom Acompañó dicho texto con una imagen, en blanco y negro, donde aparecen la cantante y su hija en una selfie. Están abrazadas y muestran una gran sonrisa. Hubo algunas famosas que se sumaron a las felicitaciones como Aracely Arámbula y Chantal Andere, quienes también le enviaron felicitaciones. Image zoom "Felicidades, bellas a las dos, y maravillosos 15 Lucerito", escribió Arámbula en la misma red social. "¡Lo máximo de niña! La adoro", mencionó por su parte Andere, quien mantiene una larga amistad con la intérprete de "Electricidad". Quien ha causado sorpresa por no enviarle un mensaje a su hija es Manuel Mijares, quien al parecer no estuvo con la chica en su cumpleaños ya que dio a conocer un video de la boda de unos amigos; a la cual, asistió en compañía de su amigo y colega Emmanuel, tal como se puede apreciar en dicho audiovisual. Habrá que esperar para saber si Lucero y Mijares le realizan una fiesta a Lucerito porque en México, de donde son los cantantes, los 15 años son una etapa muy especial que las familias suelen celebrar en grande.

