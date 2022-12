Lucero admite que ha hablado de boda con su novio Michel Kuri Si bien llevan ya varios años de relación, las preguntas sobre una posible boda siguen persiguiendo a Lucero y su novio, el empresario Michel Kuri. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien llevan ya varios años de relación, Lucero y Michel Kuri no han necesitado firmar un papel para vivir el amor que se tienen. Ahora que muchos han sido los comentarios sobre una posible boda de la pareja, la cantante y actriz abordó los rumores y dijo cuál era su posición respecto al matrimonio. Lucero ha estado al tanto de las especulaciones sobre su supuesta boda. "Que me casé en Querétaro, dijeron, pero la realidad es que no me invitaron a la boda, y aparte dijeron que a escondidas cuando si nos casáramos, no lo haríamos así, como para qué. Nosotros sí invitaremos a todo el mundo, pero no creo que nos casemos", dijo a través de un live. Lucero y Michel Kuri Credit: Instagram/Michel Kuri La mexicana admitió haber hablado con su pareja sobre cuestiones relacionadas con una boda, pero no han necesitado dar ese paso. "Decimos que nuestro compromiso y nuestra unión es del corazón y no porque tengamos que firmar un papel", sostuvo. "Estamos juntos y felices, no necesitamos vivir juntos, y él es un hombre muy inteligente que se siente seguro", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucero y Michel Kuri Lucero y Michel Kuri | Credit: Instagram Michel Kuri Pero esta no es la primera vez que la cantante sale a aclarar los rumores de un casamiento. En el 2017 tuvo que hacer algo similar. "Pienso que las mentiras deben ser aclaradas por quienes las inventan", escribió en Twitter. "En este momento no necesitamos de eso [el matrimonio] y estamos muy felices así, como novios eternos. Que nada sea por obligación ni por compromiso, sino por gusto y por amor y por pasarla bien y estar contentos", indicó.

