¿Eres tú Michel Kuri? Novio de Lucero comparte foto en la que se muestra por primera vez con cabello Tras ver la imagen, algunos de sus seguidores comentaron que el empresario mexicano se parecía al protagonista de la candente película de Netflix 365 DNI. ¿Será? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pocas imágenes son capaces de generar tanto revuelo en las redes sociales como la que compartió este jueves la pareja de la actriz y cantante mexicana Lucero, Michel Kuri. El empresario publicó a través de su perfil de Instagram una imagen en la que muestra por primera vez cómo se veía durante su juventud y la apariencia de galán de telenovelas que tenía en ese entonces dejó con la boca abierta a muchos de sus seguidores. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención fue el frondoso cabello con el que posa el novio de Lucero en la instantánea ya que siempre lo habíamos visto calvo. "Tiempoatras #yelpelo”, escribió Kuri junto a la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por la de su novia Lucero, quien no dudó en resaltar lo guapo que se veía, y se sigue viendo, su pareja. “Siempre guapísimo”, comentó la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Alborada, Soy tu dueña y Por ella soy Eva. Tras ver la imagen, muchos entendieron por qué Lucero puso sus ojos en el empresario. "Con razón mi Lucero cayó rendida", se puede leer entre los cientos de mensajes que inundaron la comentada publicación. Algunos, incluso, llegaron a comparar a Kuri con Michelle Morrone, el protagonista de 365 DNI, la candente película polaca que se ha convertido en toda una sensación en Netflix. “Igualito a Michelle Morrone”, opinó otra persona.

