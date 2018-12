Lucero asegura no estar celosa de Mijares porque la hija de ambos cantó con él

Hace un par de semanas, Mijares lanzó su nueva producción musical titulada Rompecabezas; en ella, incluyó una canción a dueto con su hija menor Lucerito titulado “Vencer el Amor”. El cantante aseguró que se trató de un regalo de la jovencita por su cumpleaños. Ahora, Lucero asegura que no está celosa de que su pequeña realizara esta colaboración con Mijares.

“En ningún momento. Jamás me podría enojar; al contrario, nunca en mi vida, y lo he dicho recientemente he tenido celos ni envidia de lo que mis hijos puedan vivir con Manuel [Mijares], es su papá”, advirtió Lucero a los medios de comunicación. “Es un gran regalo que nos podamos llevar bien Manuel y yo, y que podamos ser papás y socios, porque tenemos los mismos hijos. Feliz y súper, súper orgullosa que haya cantado con él en este disco”.

La actriz aclaró que si bien el trabajo de su hija fue muy bonito, no significa que sea el debut oficial de Lucerito como cantante; solo se trató de complacer a su padre.

“Es precioso [el dueto de Lucerito con Mijares]; canta muy lindo”, agregó. “Y siempre digo que no es un lanzamiento artístico, no es su presentación. No estamos lanzándola como muchos colegas que hacen la presentación artísticas de sus hijos. En este caso no; en este caso es un regalo que ella le hizo a Manuel. Manuel nos regaló al público tenerla en su disco. La disfruto mucho; me enorgullece mucho escucharla”.

Lucero descarta que sus dos vástagos se dediquen al mundo artístico en esto momento. Aseguró que están dedicados a las actividades de cualquier chico de su edad y más adelante decidirán sobre su profesión.

“Prefiero que ahorita estudien y sean más grandes después para decidir. Porque no es lo mismo ahora que hace 40 años”, concluyó.