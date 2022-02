Los famosos lloran la muerte del compositor mexicano Rubén Fuentes: "Nos dejas un gran vacío en el corazón" El mundo del entretenimiento se viste de luto por la muerte de Rubén Fuentes. Así le han despedido sus amigos y seres queridos. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir lucero alicia villarreal de luto muerte ruben fuentes Credit: Mezcalent (2) Falleció el compositor mexicano Rubén Fuentes Gasson a los 95 años. Así lo confirmó la Sociedad de Autores y Compositores de Mexico (SACM)a través de su perfil de Twitter. "Su inspiración y talento abrieron inmensos caminos en el arte de la composición y vistieron de gala a la música mexicana. El maestro Fuentes también alcanzó un lugar sobresaliente en el ámbito de la dirección artística, la producción y los arreglos musicales. "Descansa en paz quién tuvo el don de saber lo que la gente quería escuchar y sentir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista fue autores de reconocidos temas mundiales como "La bikina", "Cien años" y "El son de la negra". Nacido en Ciudad Guzmán, Jalisco, Fuentes recibió dos Latin Grammy por su tema "Ni princesa ni esclava", interpretado por Vikki Car. Además, trabajó junto a Lucero on quien ganó discos de platino por las producciones Lucero de México y Cariño de mis cariños. Los famosos se han pronunciado ante la lamentable noticia. Alicia Villarreal publicó una foto junto al artista con un sentido mensaje. muerte ruben fuentes alicia villarreal Credit: Alicia Villarreal IG "Maestro, nos dejas un gran vacío en el corazón, nos quedamos a medio camino. Gracias por siempre defender y amar la música mexicana, por invitarnos a tu casa, por tus consejos y por todo el legado musical que vanos a honrar siempre". Lucero por su parte expresó: "Buen viaje maestro. Siempre te recordaré y te presumiré en el mundo entero. Compartí momentos inolvidables con este maravilloso hombre, pues tuve la inmensa fortuna de que me produjera cinco álbumes de música ranchera". muerte ruben fuentes lucero Credit: Lucero IG muerte ruben fuentes lucero Credit: Lucero IG "Que descanse en paz nuestra gloria de la música mexicana, nuestro ícono y estandarte, quien ha llevado a México por el mundo con sus composiciones, sus canciones, sus arreglos musicales y producciones".

