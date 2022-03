Lucero abre su corazón: "No es fácil cuando los hijos se van" Los hijos de Lucero y Manuel Mijares, José Manuel y Lucerito, han crecido y están saliendo del seno familiar; lo cual, resulta difícil para la cantante y cuenta las razones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los dos hijos de Lucero y Manuel Mijares, José Manuel y Lucerito, ya han crecido y están buscando su camino profesional estudiando fuera de México. Por ello, la actriz abrió su corazón e hizo una reflexión de lo que significa para una madre dejar los vástagos abran sus alas y vayan en busca de sus sueños. "No es fácil cuando los hijos se van a estudiar afuera. No es que empiecen ya a hacer su vida como tal, porque todavía no se despegan al cien por ciento. Tal vez eso será cuando ya lo decidan", confesó Lucero al diario mexicano El Universal. "No sé si quieran casarse, tener su propia familia o vivir en otro país, pero definitivamente lo que ellos quieran siempre los apoyare al cien por ciento". Particularmente, en el caso de su hija menor, quien aún es menor de edad, la intérprete de "Electricidad" la aconseja constantemente para que pueda protegerse de los peligros que puede sufrir cualquier mujer sin importar el lugar donde habite. "Le digo que estamos para apoyarla en todo y que sepa que todo nos lo puede contar, que estamos para aplaudirla y creo que ella tiene muy claro, como muchas jóvenes de hoy, que debe cuidarse muchísimo", mencionó. Lucero Credit: Instagram Mijares SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, Lucerito Mijares ya ha mostrado sus dotes como cantante y, al mismo tiempo, ha dejado claro su interés por el teatro musical; incluso, ha realizado participaciones especiales en el montaje La jaula de las locas. Sin embargo, pese a sus talentos, sus padres han sido muy enfáticos en que primero debe terminar sus estudios antes de dedicarse al ambiente artístico. Lucero, Mijares, Lucerito, José Manuel Mijares Lucero combina su faceta de madre con su carrera artística y a la fecha sigue realizando conciertos en solitario y al lado de su exesposo Manuel Mijares.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucero abre su corazón: "No es fácil cuando los hijos se van"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.