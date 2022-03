Lucerito Mijares causa revuelo con complicada rutina de ejercicios Nuevamente, Lucerito Mijares dio muestra de sus otros talentos y ahora lo hizo con un video donde comparte como cuida de su figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Lucerito Mijares se dio a conocer públicamente cantando con su padre Manuel Mijares y, posteriormente, con su madre Lucero, nadie esperó que su carisma le traería muchos simpatizantes. La hija menor de estos famosos ha dejado claro que heredó el talento vocal de sus padres, pero también, tiene un encanto que le ha valido tener a sus propios fanáticos, dejando atrás la sombra de sus progenitores. Así, la jovencita emocionó a los internautas cuando dio a conocer su destreza física. La chica aparece en un video con un amiga, ambas vestidas con pantalón negro y prendas blancas en la parte superior. Está en una zona con pasto y árbol, de pronto, se escucha el tema "Pretty Girl" (Paul Gannon Remix) de Maggie Lindermann. Al unísono, las jovencitas comienzan a bailar al ritmo de dicha canción, al tiempo que realizan una complicada rutina de ejercicio en la que deben de interactuar. Al final logran la coordinación perfecta y lo celebran con una gran sonrisa. En dicho audiovisual, la Beba, como le dicen sus familiares, muestra que se divierte y hace uso de las redes sociales como cualquier chica de su edad. Sin embargo, Lucerito Mijares ha demostrado que tiene pasión por lo musicales; de hecho, debutó en teatro gracias a su participación en La jaula de las locas. Lucerito Mijares Credit: IG Lucero Mijares SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, es fanática de este tipo de espectáculos y, recientemente, asistió al estreno en México del montaje José, el soñador. Por ello, se ha mencionado la posibilidad de que forma parte de algún elenco. Sin embargo, Lucero y Manuel Mijares han sido enfáticos de que su hija deberá terminar sus estudios escolares antes de dedicarse a la carrera artística. Solo el tiempo dirá si se dedica de lleno al canto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucerito Mijares causa revuelo con complicada rutina de ejercicios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.