Lucerito y su padre Manuel Mijares hacen divertida parodia que se ha vuelto viral La cercana relación que Manuel Mijares mantiene con su hija menor, Lucerito, ha quedado demostrada en diversas ocasiones. Ahora lo remarcan con este simpático momento. Hasta Lucero reaccionó ¿está celosa? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras debutar como cantante al lado de su padre Manuel Mijares, Lucerito se ha destacado por ser cada vez más extrovertida y mostrar diferentes talentos. Además, gusta de dar a conocer en redes momentos cuando está divirtiéndose. En esta ocasión, la joven causó revuelo al hacer una parodia de la película Mamma mia!, pero no lo hizo sola, pidió a su famoso progenitor que la acompañara. Así, ambos se pueden apreciar sentados en lo que parece ser un dormitorio; portan una toalla enredada en la cabeza mientras interpretan la canción "Angeleyes"; al final, los dos sonrieron satisfechos. "Aquí echando el chisme con Manuel Mijares", mencionó Lucerito para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los fanáticos no pudieron resistirse ante este audiovisual y de inmediato reaccionaron con diversos mensajes de apoyo ante este divertido momento. "Es buenísimo, jajaja"; "Las mejores comadres"; "No lo puedo creer, son lo máximo"; "Dios mío, no puedo, estoy muriendo de risa. Jajaja"; "Geniales"; "Amamos a Manuelito en mood serio y a Lucero, siendo Lucero"; "Me muero de amor y risa. Jajajaja, son los mejores", y "Estoy muerta de la risa, es que no puedo, no puedo", fueron algunos comentarios. Mijares y Lucerito Mijares Credit: Mijares Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco pasaron desapercibidos los gestos que hizo, durante esta recreación, el intérprete de "Soldado del amor". "La cara de Mijares, socorro"; "Las caras de Manuelito, jajajaja"; "No superó esa cara de Manuel", y "La toalla en la cabeza de Mijares, jajajaja", agregados otros usuarios. Lucero no pudo dejar pasar este momento entre su hija menor y su expareja sentimental."Jajaja ¡lo mejor!", mencionó. En este video se puede apreciar la complicidad y buena relación que Lucerito y Manuel Mijares mantienen.

