Lucerito sufre accidente minutos antes de su debut protagónico en el musical El mago The Wiz En medio de su dolor, la actriz y cantante de 18 años se presentó en el escenario robando los corazones de los presentes. Esto fue lo que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras largas horas de ensayo y meses de preparación para protagonizar su primer musical, Lucerito sufrió un accidente que resultó en una fractura en el tobillo derecho antes del estreno de la obra El Mago The Wiz, basada en la historia clásica de 1939. Según contó la joven actriz a la prensa, se tropezó por las escaleras del teatro Hidalgo a unos pocos minutos de arrancar el espectáculo el pasado domingo. "Fue bastante bobo, en este caso fue un tropiezo, iba en las escaleras, aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuche un 'crack', y dije: 'ya valió'", contó Mijares, según el periódico El heraldo de México. Aún en medio de su dolor e incomodidad, la cantante demostró su fortaleza y aún así subió al escenario para cumplir con el público que la estaba esperando ansiosos ver su interpretación de Dorothy. "Pensamos que era un esguince o una torcedura porque pues con una fractura, poca gente aguanta y sobre todo una función de 2 horas…acabó la función me fui al hospital, me checaron, en la radiografía no salió nada, en la tomografía ya salió que estaba una parte de la tibia rota como si se tratara de una rebanadita de jamón serrano", explicó. Lucerito Credit: Twitter / Lucero Lucero, la madre de la artista, expresó su admiración por su hija en un extenso mensaje en sus redes sociales donde dio más detalles del accidente. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sin saber qué tenía, esa tarde dio la función así (imagino el dolor). Al terminar, en el hospital le detectaron fractura en la tibia. Hoy se aguantó como las grandes, ¡guerrera mi preciosa! Dio una función hermosa, y se robó los corazones de muchos" escribió en su Twitter. Los fans y amigos de Lucerito también se han unido a la ola de mensajes destacando su profesionalidad y deseándole una pronta recuperación. Mensajes a Lucerito. Mensajes a Lucerito. Left: Credit: Instagram / Lucerito Right: Credit: Instagram / Lucerito "Me encuentro muy emocionado y conmovido con todo lo que estás viviendo, verte cumplir tus sueños y crecer me llena de orgullo. ¡Bravo preciosa!", escribió la pasada semana su padre Manuel Mijares, orgulloso de su trabajo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucerito sufre accidente minutos antes de su debut protagónico en el musical El mago The Wiz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.