Lucerito revela cómo es la relación con las parejas sentimentales de sus padres Lucero y Manuel Mijares Por primera vez, Lucerito, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, da a conocer su forma de trato con las parejas de sus famosos padres ¿es buena? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común, José Manuel y Lucerito, Lucero y Manuel Mijares anunciaron su divorcio en marzo de 2011. Pese a su separación, los famosos llevan una excelente relación, al grado de ser vecinos y ahora ofrecer conciertos juntos. Sin embargo, cada uno de los famosos mantienen nuevas relaciones sentimentales que conviven con sus vástagos. La intérprete de "Ya no" lleva varios años con el empresario Michel Kuri; mientras el cantante tiene un noviazgo, desde el año pasado con la también empresaria Pita de la Vega. Ante ello, por primera vez, la hija menor de estas celebridades, mencionó cómo es la convivencia con las parejas de sus respectivos padres. "Muy, muy bien", confesó a los medios de comunicación. "La verdad es que con las parejas que han tenido mi papá, tanto como mi mamá, intentó llevarme lo mejor posible". Respecto a la posibilidad de que haga una carrera en el teatro musical, en el cual la jovencita ha mostrado gran interés, no descarta la idea. Pero el intérprete de "Soldado del amor" ha sido enfático en advertir que la chica no podrá dedicarse al espectáculo hasta que termine sus estudios. "Me encantaría. Espero algún día poder hacerlo, la verdad. Ojalá algún día se pueda hacer", confesó. Lucero, Lucerito y Mijares Lucero, Lucerito y Mijares | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estudiante también se mostró orgullosa que su madre Lucero se deje ver en redes sociales al natural sin utilizar ningún recurso para verse mejor. Lucerito dejó claro que mientras se dedica profesionalmente al espectáculo seguirá colaborando con sus padres en los conciertos que ofrecen en su gira conjunta. "Es increíble que mi mamá, como otros artistas, pueden entrecomillas atreverse a subir estas fotos sin filtro", comentó. "Me parece que mi mamá se ve guapísima con o sin filtro, lo que sea, en pijama, como sea".

