Lucerito Mijares ya no vive con su madre Lucero ¿por qué? La hija menor de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito, ha dejado el hogar familiar para tomar su propio camino ¿cuál es? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, Lucerito Mijares, quien ha demostrado un enorme talento como cantante e incluso realizando comedia, aún es menor de edad ya ha dejado la casa de su madre, Lucero, donde habitaba. La razón es porque la joven se ha ido a estudiar a Massachussetts, Estados Unidos, a un exclusivo internado para mujeres de nombre Dana Hall School. "Ahorita estoy fuera de México, por unos meses", mencionó Mijares al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Estoy estudiando la preparatoria". La hija menor de Manuel Mijares aprovechó un descanso escolar para regresar a México y participar, nuevamente, en la obra musical La jaula de las locas, donde debutó hace un tiempo. Lo cual, también le ha permitido descubrir sus intereses artísticos. "Tuve unas vacaciones y no me podía perder [mi obra] favorita", confesó. "Estoy muy feliz y muy, muy agradecida con todos, especialmente con Juan [Torres, el productor] que me ha dado esta oportunidad de ser parte de La jaula", mencionó. "Creo que [sé hacia dónde quiero llevar mis inclinaciones artísticas]. Por ahorita, estoy en la cantada y el teatro musical". Lucerito Mijares Credit: IG Lucero Mijares SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la colaboración que realizó con sus famosos padres para interpretar el tema navideño "Noche de paz", la chica confesó estar muy contenta de haber compartido el estudio de grabación con ambos. "Me dio muchísimo gusto y mucha felicidad poder grabar con [mis padres]", reveló. Lucerito Mijares se considera afortunada del apoyo que ha recibido, pero es cautelosa porque no quiere perder el piso. "Quiero agradecer a todo el público que me ha seguido porque, la verdad, nunca me lo imaginé", mencionó. "Siento que, a veces, es un poco difícil que haya tantos comentarios, sean buenos o malos, porque, en ocasiones, te la puedes empezar a creer", concluyó.

