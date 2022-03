Lucerito Mijares y su padre Manuel Mijares emocionan públicamente al cantar para pedir la paz Nuevamente. Lucerito Mijares se convierte en motivo de admiración tras una interpretación especial con su padre Manuel MIjares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Día a día, Lucerito Mijares suma seguidores gracias a su simpatía, talento y profesionalismo. De hecho, causa furor en las redes sociales con sus diversas ocurrencias. La joven de 17 años, aprovechando que acompañó a Manuel Mijares a la ceremonia de investidura del salón de la fama del fútbol internacional, en Hidalgo, México; unió fuerzas con su padre para pedir por la paz mundial a través de la canción "Solo le pido a Dios", compuesta por argentino León Gieco en 1978. Mientras ambos interpretaban este tema clásico, acompañados de una orquesta sinfónica, en las pantallas, que forman parte de la escenografía del espectáculo, se proyectaban imágenes de guerra; así como gente y futbolistas abrazándose. También tenían a su espalda la imagen de la bandera de México y se podía apreciar a una niña vestida de blanco sentada frente a la mencionada insignia. Los internautas reaccionaron a esta mancuerna musical. "Manuel Mijares y su hija Lucero nos interpretan 'Solo le pido a Dios', una canción para reflexionar en la Investidura del Salón de la Fama"; "¡El privilegio de amar en Pachuca! Manuel Mijares y su hija Lucero nos deleitan con esta clásica canción"; "Mijares y Lucerito los amo con todo mi corazón", y "Bella voz y bellísima niña, y su padre no se diga", mencionaron. Mijares y Lucerito Mijares Credit: Mijares Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Son tan lindos"; "Canta hermoso esta niña. Es hermosa y canta hermoso"; "Mis aplausos siempre para la nena. Tiene un futuro enorme. La mejor"; "¡Padre e hijo igualitos!", y "Voces que enamoran", son otros de los comentarios por parte de los usuarios. Lucerito y Mijares también compartieron el escenario con el tenor Fernando de la Mora para cantar al unísono "México lindo y querido". El público espera que la hija menor de Lucero pronto lance una producción en solitario, según lo han externado en diversas ocasiones.

