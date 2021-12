Lucerito Mijares vuelve a encender las redes mostrando su simpatía Nuevamente, Lucerito, la hija de Lucero y Manuel Mijares, mostró que, además de su talento vocal, tiene una vis cómica que encanta a propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco a poco, Lucerito, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares se va ganando el cariño del público gracias a su talento y simpatía. La jovencita, además de mostrar su talento vocal al cantar junto a sus famosos padres y debutar en una obra musical, gusta de entretenerse en las redes sociales con clips o videos simpáticos que se han convertido en la delicia de los fanáticos, baste recordar cuando convenció al intérprete de "Soldado del amor" de jugar con ella y realizar un divertido audiovisual. Ahora, se dieron a conocer dos videos, en uno la chica comparte con uno de los actores del montaje La jaula de las locas, Gerry Pérez Brown, quien caracterizado la presenta tras su regreso a esta puesta en escena. En el segundo, una joven, de nombre Flor Hazely, presenta un momento con Lucerito al término de una función de la mencionada producción. "Miren estoy con esta persona preciosa", mencionó Flor Hazely. "Amiga, qué exitosa tú, qué talentosa. Vengan a verla". Lucerito Mijares Credit: IG Lucero Mijares SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hija menor de la intérprete de "Ya no" respondió emocionada "¡ayyy, qué emoción!", mientras abrazaba a su fanática; además, se mostraba muy contenta de amable con su fanática. Ambos clips fueron del agrado de los internautas, quienes no dudaron en pronunciarse ante sus agradables reacciones con diversos corazones y likes; así como algunos mensajes. "Como han hecho reír con esto"; "Las amo"; "Jajajaja, tú eres la mejor"; "¡Muy bueno!"; "Te amo"; "¡Súper", y "Me encanta", fueron algunos de los comentarios. Lucerito Mijares está aprovechando una pausa escolar, debido a que estudia fuera de México, para regresar al teatro con La jaula de las locas; la cual, como ha declarado, es su preferida. Además, está disfrutando del lanzamiento de la nueva versión del tema navideño "Noche de paz" que grabó en colaboración con sus padres Lucero y Manuel Mijares.

