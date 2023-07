Lucerito Mijares reaccionó a posible reconciliación sentimental de sus padres Lucero y Manuel Mijares Tras la ruptura sentimental de Lucero con Michel Kuri, hay rumores de reconciliación con su exesposo Manuel Mijares ¿qué opina su hija Lucerito Mijares al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 12 de julio de 2023, se dio a conocer que Lucero y su novio Michel Kuri habían terminado su romance tras diez años de relación. "Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe", mencionó la pareja en aquel momento. Tras la ruptura, surgieron rumores de que la verdadera causa era una reconciliación de la cantante con su exesposo y padre de sus hijos, Manuel Mijares. Ante ello, Lucerito Mijares, la hija menor, reaccionó ante la posibilidad de ver a sus padres nuevamente juntos. "¡No hombre!", mencionó con Lucerito, con cara de sorpresa a los medios de comunicación. "Creo que es un chisme así. La verdad, es que no sabría decirles. Lo sé [que el público lo desea], pero no tengo idea. Lucero, Lucerito Mijares, Mijares Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la obra musical de El Mago/The Wiz, también fue cuestionada sobre el término del romance de su madre Lucero y Kuri. "Creo que ya se dijo todo en las redes sociales [sobre la separación de mi mamá y su novio]. No sé mucho, pero la verdad es que, creo que se llevan muy, muy bien y eso está increíble porque nunca ha habido una pelea", expresó. "No sé mucho del tema". Pese a tener la pierna enyesada, Lucerito Mijares continúa dando funciones. "Fue una bobada, pero pasó y los accidentes pasan. La gente ha estado súper contenta. Agradezco que me han apoyado en estos momentos duros", comentó. "Duele sí, pero con el paso del tiempo, pasan los días y va mejorando todo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucerito Mijares reaccionó a posible reconciliación sentimental de sus padres Lucero y Manuel Mijares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.