Lucerito Mijares se lleva tremendo susto. Mira su reacción La hija menor de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito, nuevamente se ha convertido en motivo de diversión al ser víctima de una fuerte broma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El encanto de la Lucerito, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, es innegable; su espontaneidad, sencillez, talento y autenticidad se han traducido en sumar a sus propios fanáticos. Por ello, cuando realiza alguna parodia o presenta algún momento divertido en redes sociales se vuelve la delicia de los internautas. Nuevamente, causó sensación cuando fue víctima de una broma que le ocasionó tremendo susto. Todo ocurrió cuando la jovencita está entrando a lo que parece ser un camerino que tiene marcado el número 4; mientras ingresa al local, de manera despreocupada, escucha un grito para asustarla, la chica salta y patalea al tiempo que pega un fuerte grito. Luego camina al interior visiblemente acelerada. "No manches; me asusté horrible", dijo Lucerito a una mujer que se estaba peinando frente a un espejo. Lucerito Mijares Credit: IG Lucero Mijares SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicha persona y el hombre que la asustó, que se trató del actor Efraín Berry, no pudieron contener la risa ante lo ocurrido. "Deja tú el susto a Lucero Mijares, mi grito!", escribió Berry para acompañar el video correspondiente que dio a conocer en una de sus historias de Instagram. Mismo que, tiempo después, posteó la cantante en ciernes. "Fue el mejor susto del mundo", mencionó. Sin duda este momento jocoso sacó de la rutina a todos los que se encontraban en dicho espacio, tal como se pudo apreciar al final del audiovisual. Todo parece indicar que Lucero Mijares ha sido atrapada por el teatro musical; de hecho, debutó en el montaje La jaula de las locas, donde fue elogiada por su profesionalismo. Habrá que esperar para saber qué otra locura se le ocurre a La Beba, como le llaman sus padres.

