Lucerito Mijares reacciona a la agresión que realizó en contra de su madre Lucero Tras un largo silencio, Lucerito Mijares habla por primera vez del incidente que ocurrió con su madre Lucero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Lucero y Lucerito Mijares participaron en la emisión Me caigo de risa, donde se realizan una serie de concursos, uno de ellos es hacer preguntas entre dos participantes, si uno de ellos falla, el otro debe darle un golpe con una tortilla, es decir, un "tortillazo". Así, cuando llegó el turno de madre e hija, perdió la cantante y la joven no dudó en aplicar el castigo; el problema es que no midió su fuerza y le dio un gran golpe a La protagonista de la telenovela Lazos de amor. En aquella ocasión, la protagonista del musical El Mago. The Wiz, no dudó en disculparse; incluso, le pidió a su mamá que se vengara. "Te me vas. Una semana sin salir de su cuarto", bromeó el conductor Faisy, mientras que Lucero también le hacía señas para que se fuera del set. El tiempo ha pasado y ahora la joven habla por primera vez sobre este incidente a los medios de comunicación. La chica explicó que habló con su madre y se disculpó. La intérprete de "Llorar" fue indulgente y la disculpó aunque le dejó claro que "sea la última vez". Lucero y Lucerito Mijares Credit: Lucero Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La chica también confesó cómo reaccionó su padre Manuel Mijares. "Cuando vi a mi papá me pregunta que cómo estuvo y yo estaba haciéndome la súper loca y me dice: 'oye, sí, lo que le hiciste a tu mamá', y yo así de… ¿qué pasó, papi? 'Pues nada, el tortillazo que le diste pero en serio'", relató. "Y yo, sí, papi, qué tal, qué vaciado". Su padre le dijo que hablaría con Lucero, pero Lucerito Mijares ya no ahondó más en el tema, pero dejó claro su arrepentimiento por no medir su fuerza.

