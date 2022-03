Lucerito Mijares enciende las redes con radical cambio de look; ya no se parece a su mamá Mira cómo luce la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito, quien ha decidido dejar atrás si imagen para ser más arriesgada ¡está irreconocible! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija menor de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito, se ha caracterizado por tener una cabellera muy rizada en tono oscuro que le permite ver el parecido que guarda con su famosa madre. Por ello, sorprendió que la jovencita, quien suele causar revuelo en redes sociales, haya cambiado su look de una manera tan radical, debido a que se mostró con un nuevo look totalmente lacio y en un tono ¡completamente rubio! Fue la propia adolescente la encargada de dar a conocer este cambio a través de diversas imágenes que posteó en su cuenta oficial de Instagram. "¡Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! ¡Qué nunca muera el teatro! Los amo. P.D Me faltaron muchas fotos pero ¡no caben! Bye", escribió para acompañar dichas fotografías. También se mostró con una peluca en tono rojizo que también causó furor. Claro, que todo se trató de una caracterización para la obra de teatro La jaula de las locas, donde debutó hace unos meses y realiza participaciones recurrentes. Los internautas no pudieron resistirse y se pronunciaron ante el nuevo estilo de la chica. "Un mundo de arte y magia. Qué alegría me da que ames tanto algo, que siendo tan joven tengas esa pasión que te lleva a perseguir y lograr tus sueños", mencionó su orgullosa madre Lucero. Lucero y Lucerito Mijares Lucero y Lucerito Mijares | Credit: Lucero/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡Qué padreeee!! ¡¡Me encanta saber que amas el teatro!! ¡Un lugar mágico y una vez q estás en el escenario no puedes parar! ¡Qué viva el teatroo!!"; "Muchas felicidades Lucerito ,es lo máximo hacer lo que más te gusta , un abrazo grande a la distancia, cariños bendiciones siempre para todos ustedes", y "¡Qué bonitoooooo! Amo muchísimo que seas parte de un mundo tan mágico como es el teatro. Esperamos que sigas creciendo como artista y un día podamos disfrutarte en una obra", fueron algunos comentarios. Lucerito Mijares ha declarado que siente un gran amor por el teatro musical; incluso, ha sido considerada para formar parte del elenco en otras propuestas del tipo; sin embargo, sus padres han dejado claro que primero debe dedicarse a sus estudios.

