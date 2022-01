¿Lucerito Mijares presume novio? La hija menor de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito, ha sido vista con un muchacho que se presume es su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco a poco, Lucerito Mijares ha logrado posicionarse en el gusto del público y crear su propia base de fanáticos. La hija menor de Lucero y Manuel Mijares se ha colocado en a nivel mediático gracias a las colaboraciones musicales que ha realizado con sus famosos padres y también al debutar en la obra La jaula de la locas. Además, se han dado a conocer algunas de sus dotes como deportista y estudiante. Ahora, la joven de 16 años vuelve a estar en el ojo público, debido a que ha causado mucho interés que se ha mostrado muy cariñosa con un chico de nombre Emiliano Gatica, con quien también realizó un live hace poco. Este muchacho es conocido por sus videos de Tik Tok donde cuenta con 299.8 mil seguidores; mientras en su cuenta de Instagram tiene 9,345. Le gusta cantar y recientemente hizo un cover del tema "It'll be okay", original del Shawn Mendes. El jovencito ronda entre los 19 y 20 años, tiene una hermana de nombre Mapy, es nieto del cantante y compositor chileno Lucho Gatica, conocido como El rey del bolero, y sobrino del actor Luis Gatica. Lucerito Mijares Credit: IG Lucero Mijares SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 13 de julio de 2021, Gatica mencionó que Lucerito Mijares era una de sus personas favoritas en el mundo y mostró un video donde convive con ella. Lucerito Mijares "Tee amooo", respondió la chica. Si bien, se les ha visto juntos y dándose cariñosos abrazos, aún no se confirma una relación sentimental entre ambos. Aunque es evidente que se les ve muy felices juntos. Solo el tiempo dirá si Lucerito Mijares confirma o no su romance con Emiliano Gatica.

