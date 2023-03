Lucerito Mijares llama a Brendan Fraser "mi esposo" Una sorpresa ha resultado la declaración de amor de Lucerito, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, al ganador del Oscar a Mejor actor, Brendan Fraser. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 12 de marzo de 2023, se llevó a cabo la 95 entrega de los premios Oscar. El ganador en la categoría de Mejor actor fue Brendan Fraser por su actuación en la cinta The Whale, que resultó el regreso triunfal de este famoso a la meca del cine. Si bien, propios y extraños celebraron este logro en la carrera del protagonista de la película The mummy, alguien ha sorprendido al confesar que tiene un amor incondicional por él; se trata, nada más y nada menos, que Lucerito Mijares, quien realizó un video para mostrar su admiración hacia este estadounidense. "Nada más quería pasar por aquí para desearles una bonita noche y mandarle este mensaje a mi Brendan Fraiser, ganador del Oscar por Mejor actor", mencionó Lucerito en dicho audiovisual que dio a conocer en una de sus historias en su cuenta de Instagram. "Que lo puedo creer, que no se lo podía ganar nadie más que él. No lo puedo creer, estoy sin palabras; estoy shockeada. Me voy a casar con él; mi esposo va a traer un Oscar a la casa. Ya con eso, ya con eso me muero en paz. Wow, espero que este mensaje algún día le llegue, pero bueno". Al parecer a la hija menor de Lucero y Manuel Mijares le gustan mayores, debido a que también ha demostrado que adora las canciones de Ricardo Arjona, aún cuando a su padre lo ponga celoso. Lucerito y Brendan Fraiser Lucerito y Brendan Fraiser | Credit: Mezcalent.com; ABC/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucerito se ha ganado al público con su simpatía y ha demostrado que heredó el talento de sus padres en el canto; incluso, los ha acompañado en algunos de sus conciertos y también, ya trabajó en el musical La jaula de las locas. Lucerito Mijares Si bien, Manuel Mijares asegura que Lucerito primero debe estudiar antes de dedicarse al espectáculo, es un hecho que tiene todo para triunfar en el canto; solo el tiempo dirá cuándo será su debut oficial.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucerito Mijares llama a Brendan Fraser "mi esposo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.