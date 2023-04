Ya es oficial Lucerito Mijares se lanza a la carrera artística como protagonista de obra musical Tras mostrarse en diversos trabajos musicales al lado de sus padres, Lucero y Manuel Mijares, Lucerito por fin inicia de manera formal como actriz y cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Lucerito apareció por primera vez cantando al lado de su padre Manuel Mijares, demostró que había heredado el talento de este y su madre Lucero. A partir de entonces, ha colaborado con ellos en diversos temas, en conciertos e incluso tuvo una participación especial en el montaje La jaula de las locas. Pese a ello, sus progenitores advirtieron que todavía no era el debut artístico de su hija y que primero debía terminar sus estudios. Ahora, parece que todo ha cambiado y la jovencita inicia formalmente su carrera artística al debutar en la obra musical El mago, The wiz, en el papel estelar de Dorothy. "Estoy muy emocionada, también estoy muy nerviosa", confesó Lucerito al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Estoy nerviosa, pero también muy contenta". La chica de 18 años se confiesa que "está más que lista" para encabezar esta producción a la que quiere ponerle su propio sello. "Creo que lo más importante es este amor al teatro que le tengo y que le agradezco muchísimo a Juan [Torres] por también contagiarme de este amor al teatro", comentó. "Dorothy es una persona muy noble, con mucha esperanza. Es otra obra, muy diferente y estoy muy contenta de poderle dar a Dorothy un poquito de Lucero Mijares". Por su parte, el productor Juan Torres dio a conocer detalles de cómo surgió esta mancuerna profesional. "Conozco a Lucero Mijares en todas las facetas que se le he podido conocer en estos últimos dos años. Por supuesto, viniendo del talento de dos grandes artistas de esta país maravilloso, de Lucero y Mijares", explicó. Lucerito Mijares Lucerito Mijares deslumbra con el parecido a su mamá | Credit: IG/Orlando_Makeup SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este proyecto surge porque nuestra Lucerito venía todos los fines de semana al teatro. La veía parada en bambalinas, atrás del escenario. Veía como actuaban, como movían las escenografías; era un amor por el teatro impresionante, hasta que un día llegué y me dijo 'quiero hacer teatro'", continuó. "Habló con sus papás; después hablé con sus papás, agradezco su confianza, y ahora deriva que hoy estamos a punto de estrenar El mago". Lucero Mijares inicia la aventura profesional en el teatro Hidalgo de la Ciudad de México a finales del próximo mes de junio.

