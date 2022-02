Lucerito Mijares enciende las redes tras imitar a su mamá Lucero durante concierto en vivo Se nota que la relación entre Lucero y su hija menor Lucerito Mijares es cercana, pero ¿la imitación de la cantante fue de su agrado? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Lucero se ha unido a su exesposo Manuel Mijares para ofrecer una gira conjunta titulada Siempre amigos. En algunas de dichas presentaciones han sido acompañados por su hija menor Lucerito Mijares, quien en otras ocasiones había cantado por separado con cada uno de sus famosos padres. Sin embargo, en el reciente concierto, realizado en Puebla, México, la jovencita, de manera espontánea, decidió imitar a su mami cuando las dos cantaban "El privilegio de amar". Así, la jovencita no dudó en emular los mismos gestos y movimientos que son característicos en la intérprete de "Ya no"; lo cual, ocasionó la celebración de los asistentes y la sonrisa de su madre, quien celebró repitiendo los meneos de su nena. Mijares, quien también se encontraba en el escenario, no alcanzó a ver los juegos entre ellas. Esta acción de Lucerito ocasionó el disfrute de los cibernautas que no dudaron en celebrar al simpatía de la jovencita, quien ya ha mostrado sus dotes artísticas en la obra de teatro La jaula de las locas. "¡¡¡¡Las amooooo!!!! ¡Son lo máximo!"; "Qué bonito es lo bonitooo"; "Parece que estoy en un sueño aún. Lucero, Lucerito y Manuel Mijares nos regalaron una noche perfecta. Gracias siempre"; "No puedooo"; y "Madre e hija", fueron algunos comentarios. También hubo algunos emoticones de risas y aprobación ante esta acción. Lucero y Lucerito Mijares Lucero y Lucerito Mijares | Credit: Lucero/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La decisión de Lucero y Mijares de unir sus talentos para dar shows juntos, dejando atrás que fueron esposos, ha sido muy bien recibida por el público, debido a que se nota la buena relación; así como, el cariño y respeto que se tienen. Por su parte, algunos productores teatrales han visto las aptitudes de Lucerito Mijares y la están considerando como parte de su elenco. De hecho, se ha mencionado que podría ser invitada para unirse al elenco del musical The prom.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucerito Mijares enciende las redes tras imitar a su mamá Lucero durante concierto en vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.