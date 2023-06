Lucerito Mijares hizo llorar a su abuela Lucero León: ¡Mira por qué! Lucerito, la hija de Lucero y Manuel Mijares, cuenta porqué hizo llorar a su abuela Lucero León. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucerito Mijares, la hija de los cantantes mexicanos Lucero y Manuel Mijares, está siguiendo los pasos de sus famosos padres. La joven cantante debuta como actriz en la obra El mago y hablo de su importante rol. "Se le salen las lágrimas", dijo al programa Hoy sobre su abuela Lucero León, quien ha llorado de felicidad al ver los triunfos de su nieta. "No sabe lo que le espera porque yo no le he dicho nada. Todo quiero que sea sorpresa", añadió sobre su participación en la obra musical. "Cada vez que le canto un cachito de una canción se le salen las lágrimas", reveló sobre su abuela, quien apoyó a su hija Lucero en su carrera desde que era una niña. La artista de 18 años ya ha conquistado escenarios con su potente voz y ahora será la protagonista de la obra El mago (o The Wiz), que estrena el 30 de junio en México. Lucerito Mijares Credit: Medios y Media/Getty Images Lucero Mijares se presentará ante cientos de personas en el Teatro Hidalgo, interpretando al icónico personaje de Dorothy de El mago de Oz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Ya la joven cantante y actriz tiene más de 470 mil seguidores en Instagram y sus padres no pueden estar más orgullosos. Lucero Credit: Mezcalent "Mis más preciados regalos, mi hijo e hija maravillosos que el cielo me dio. Mi orgullo más grande en la vida es ser madre de estos dos seres preciosos que me enseñan cada día a ser mejor", escribió en Instagram Lucero sobre su hija, y su hijo José Manuel Mijares. "Aprender a ser mamá con ellos ha sido la mejor experiencia de mi existencia", añadió. Lucero y Mijares Credit: Medios y Media/Getty Images Manuel Mijares viajó en febrero con sus dos hijos a Japón. "Es la única mujer que me domina, y yo obedezco como debe ser", bromeó Manuel Mijares sobre su hija en una entrevista Alberto Peláez para su canal de YouTube. ¡A doña Lucero León le espera una grata sorpresa en el teatro al ver a su nieta brillar en tarima!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucerito Mijares hizo llorar a su abuela Lucero León: ¡Mira por qué!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.