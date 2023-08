Lucerito Mijares asegura que fue víctima de discriminación La hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares reveló en una entrevista que ha sentido en carne propia lo que es ser criticada de forma negativa, ¡los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucerito Mijares confesó que recibió duras críticas tras presentarse en la obra de teatro El Mago, The Wiz, en Ciudad de México ayudada de un carrito por tener fracturado su tobillo derecho. "Esta inclusión [la] necesitamos tener en este país y en muchas partes del mundo, porque a veces no nos damos cuenta de los comentarios que puede hacer la gente", dijo la cantante a Mezcal TV, quien ya está recuperada y podrá bailar y cantar sin problema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me quiero meter en esas cosas, pero pues había gente que decía: '¿Y por qué en el carrito?', '¿y por qué hace las funciones?'. A mí me da exactamente igual, pero también están criticando un poco o juzgando a la gente que tiene una discapacidad". Lucerito Mijares Lucerito Mijares deslumbra con el parecido a su mamá | Credit: IG/Orlando_Makeup Ya recuperada, la hija de Lucero y Manuel Mijares, confesó también que está nerviosa de regresar completa sobre la tarima. "Obviamente se siente inseguridad porque llevaba más de cuatro semanas sin apoyar el pie. Y pues estoy súper contenta de ya poder, por fin, usar los dos pies, poder bailar, me siento súper contenta y muy libre", contó. Lucero y Mijares con su hija Lucerito Lucero y Mijares con su hija Lucerito | Credit: Mezcalent "Mis papás me han enseñado esta parte de evitar un poco lo comentarios malos o las críticas, todo el entorno, pero pues creo que me han educado como una joven mujer de la época anterior, de la generación anterior, y pues la verdad me siento súper afortunada porque ya tengo como un escudo ante eso".

