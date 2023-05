Lucerito Mijares revela cómo vivió el divorcio de sus padres Lucero y Manuel Mijares Cuando Lucero y Manuel Mijares se separaron, Lucerito, su hija menor tenía solo seis años ¿cómo fue para ella esta momento? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de dominio público que Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados por 14 años. De esa unión nacieron dos hijos, José Manuel y Lucerito. Cuando el divorcio ocurrió la hija menor tenía seis años; ahora, convertida en una jovencita de 18 años, cuenta cómo vivió esta separación definitiva entre sus padres. "Uno de los problemas es cómo se llevan los papás, cuál es la relación de los papás; afortunadamente, a mí me tocó que mis papás se llevaban muy bien", confesó Lucerito en el programa estadounidense de televisión Despierta América (Univision). "A mí y a mi hermano nunca nos tocó ver estas discusiones". Ahora, la chica reflexiona que es lo que heredó de cada uno de sus padres. Así, asegura que de su madre, Lucero, tiene "la sonrisa, el carácter". También considera que "el carácter también lo saqué de mi papá porque luego soy medio penosa, medio seria; pero creo que eso es lo que más" tiene. Si bien ahora está dedicándose al ambiente artístico y debutará oficialmente como estelar de la obra El Mago, también tiene un sueño en otra profesión que no tiene nada que ver con el medio artístico. "Me gustaría ser veterinaria; me encantaría. Luego dicen que ser veterinaria es más de niña chiquita, pero, la verdad, a mi me encantaría, aunque es mucho trabajo. A ver cómo se van dando las cosas", confesó. Lucero, Lucerito y Mijares Lucero, Lucerito y Mijares | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A unos días de estrenar, Lucerito Mijares sabe que quienes le dieron la vida estarán presentes en esta nueva aventura en los escenarios. "Mis papás con mis amuletos", mencionó. "[Mi papá me dice] que siempre viva al máximo [estar en el escenario]; que siempre sea la más feliz porque nunca sabes cuando se puede acabar algo. La verdad le agradezco muchísimo que me apoye tanto".

