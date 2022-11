Lucerito le declara su amor a famoso cantante frente a su padre Manuel Mijares ¿Enamorada? Lucerito, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, parece haber encontrado al hombre de su vida en un reconocido cantante ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Lucerito, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, ya es una figura pública y suele presentarse con cada uno de sus padres o con ambos en sus diversos shows, no deja de mantener cierto hermetismo en lo que a su vida privada se refiere. Por ello, llamó la atención que la jovencita diera a conocer su amor por un famoso cantante y ante la presencia de su progenitor. Todo ocurrió, el 3 de noviembre de 2022, cuando la chica de 17 años y el intérprete de "Soldado del amor" asistieron al concierto que ofreció Ricardo Arjona en la Ciudad de México. Ahí, ella no dejó de mostrar su euforia durante la presentación. Tampoco tuvo pudor para gritar a todo pulmón "te amo" al cantante de origen guatemalteco, según reportaron diversos medios. Mijares y Lucerito Mijares Credit: Mijares Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, fue captada interpretando con mucha emoción y energía cada uno de los temas del famoso. De hecho, el exesposo de Lucero y Arjona compartieron su talento al estar juntos en un escenario cantante el tema "Mi novia se me está poniendo vieja". Ricardo Arjona Credit: Cortesía de Metamorfosis En alguna ocasión Lucerito presumió la imagen que tenía con el compositor. "Después de tantos años, todavía no me creo que conozca al increíble ser humano que es este enorme artista. Eres de otro mundo Ricardo Arjona. Te amo", escribió en aquel momento. Sin duda Ricardo Arjona logra llegar a los sentimientos de todas las generaciones, baste recordar que una mujer se desnudó cuando él ofrecía uno de sus shows en Guayaquil, Ecuador. En el caso de Lucerito, solo mostró su admiración y no llegó a más allá. Además, su padre Manuel Mijares estaba a su lado para impedir cualquier locura.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucerito le declara su amor a famoso cantante frente a su padre Manuel Mijares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.