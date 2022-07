Las aventuras de Lourdes Stephen en París con sus dos galanes Lourdes Stephen comparte fotos y videos de sus fabulosas vacaciones en París. ¡Mira quién acompañó a la presentadora dominicana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen irradia felicidad y glamour en París. La periodista viajó a la Ciudad del Amor muy bien acompañada de dos galanes: su esposo, el abogado Michael Puchades, y su hijo Michael Victor. En Instagram, compartió videos y fotos de sus aventuras en Francia, incluyendo una visita a la torre Eiffel, donde cenaron en el restaurante Le Jules Verne. Tampoco podía faltar una visita al museo del Louvre, donde vieron la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Además visitaron Disneyland en París y dieron un paseo en barco por el Río Sena. La presentadora dominicana —quien es parte de Los 50 Más Bellos de People en Español este año— habló en exclusiva sobre su vida familiar. "Ser madre me quitó un velo de los ojos. Me enseñó que lo que yo pensaba que era importante, no lo es. Me enseñó a poner mis prioridades en orden, y entender que mi vida ya no era mía, mi vida, es de él, de mi Michael Víctor", dice sobre su hijo. "De mi hijo me inspira mucho su nobleza, su deseo de siempre ayudar y su empatía hacia los demás. Me impresiona su creatividad, su manera de meterse en su mundo y crear castillos en el aire con superheroes y siempre con un final feliz", añade sobre su pequeño príncipe. Lourdes Stephen Credit: Instagram/ Lourdes Stephen La copresentadora del podcast El Chat ha encontrado a su cómplice de vida en Michael Puchades. "Gracias e él y a su experiencia he tenido en mi vida atajos emocionales, y en términos de decisiones que han sido beneficiosos", dice sobre su esposo. "Agradezco que es un padre que da lo mejor de sí para sus hijos. Agradezco que con él puedo ser yo, sin maquillaje, sin pretensiones, simplemente yo", añade sobre su pareja. "Y lo que más agradezco en el matrimonio, es el amor y estabilidad que podemos brindarle a lo más importante que Dios nos ha regalado como pareja: la gran bendición de tener nuestro Michael Víctor". La felicidad de su hijo es su mayor recompensa. "A mí lo que me da más fuerza es mi hijo. Saber que tengo que estar entera para él, física, mental, y emocionalmente", dice Stephen. "Entender que todo lo que yo siento se lo transmito, me hace rechazar, en muchas ocasiones, cualquier sentimiento improductivo y me da la habilidad, para vestirme de fuerza y ser un pilar para él. Entender que tengo que respetar al máximo su niñez e inocencia, que él no tiene porque sentir las ráfagas de los problemas que yo pudiese tener, y que lo único que él se merece es felicidad pura y completa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephen sabe la importancia de cuidarse. "Físicamente, trato de mantener por lo menos de lunes a viernes, una dieta balanceada y sana. Trato de hacer ejercicio, trotar, bicicleta, entre otras rutinas, lo más que pueda durante la semana. Y mentalmente, trato de desconectarme de las cosas que me afectan. Para mí es importante reconocer mis límites , y así mantener un balance saludable. Y, más importante, mi refugio es Dios, que siempre me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el momento que más lo necesito", reconoce. ¿Cómo mantiene ese brillo especial? "El ritual de belleza más importante que tengo es no dormirme con maquillaje. Es que al otro día se nota la diferencia cuando limpias profundamente tu cara y la preparas para dormir. Hasta ahora, nunca me hecho botox, ni ningún otro de esos procedimientos que están de moda en la cara, por eso siempre trato de ponerme esas cremitas que le ayudan a uno a envejecer más lentamente. ¡Hay que ayudarse!", dice risueña. "También me encanta cuidar mi cabello y ofrecerle los mejores tratamientos que pueda. Y lo que más me relaja es un buen mensaje...¡y si es en pareja, mejor!" Hoy se siente orgullosa de su reflejo. "Lo que más me enorgullece cuando me miro al espejo es la resiliencia que jamás pensé qué había dentro de mí. Y que haga lo que haga, conquiste lo que conquiste, logre lo que logre, siempre sigo siendo la misma niña, esa que nació en la República Dominicana, que tuvo la ilusión de crecer, de prepararse para hacer lo que ama y de cada día ser mejor en todo lo que hace", dice la presentadora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las aventuras de Lourdes Stephen en París con sus dos galanes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.