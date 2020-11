Close

"Ay Dios mío, miren esto": Casa de Lourdes Stephen sufre los estragos de la tormenta Eta La presentadora dominicana compartió un vídeo a través de las redes sociales en el que muestra cómo quedó parte de su domicilio tras la furia de Eta. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Degradado en tormenta tropical tras tocar tierra la semana pasada en Nicaragua como huracán de categoría 4 y devastar gran parte de Centroamérica, Eta dejó importantes lluvias torrenciales a su paso por Florida, causando severas inundaciones en varias zonas del Estado. Uno de los muchos hogares que se vio afectado por este fenómeno meteorológico fue el de la carismática conductora dominicana de Univision Lourdes Stephen. La copresentadora del programa Sal y pimienta (Univision) compartió este lunes un vídeo a través de su perfil de Instagram en el que muestra cómo quedó su garaje tras la furia de Eta. Image zoom Lourdes Stephen | Credit: Mezcalent "Miren el desastre, mi garaje lleno de cajas todavía de la mudanza todo empapado de agua, Dios mío miren esto, todo…", expresó Stephen visiblemente afectada por lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora tenía parte de su mobiliario en su garaje debido a que se estaba mudando, por lo que perdió algunas de sus pertenencias, que quedaron inservibles a causa de la inundación. "Ay Dios mío, mi computadora de YouTube", lamentó la conductora al ver cómo el agua había alcanzado la caja en la que se encontraba su herramienta de trabajo. Cabe mencionar que hacía tan solo un día que Lourdes se había mudado a esta casa. Las reacciones de sus seguidores al ver cómo quedó su garaje no se hicieron esperar. "Es terrible ver tu casa así, yo lo pasé", se puede leer entre las decenas de comentarios de apoyo y solidaridad que recibió una de las conductoras más queridas de la pequeña pantalla. Una situación similar a la de Stephen vivió meses atrás en México la actriz Erika Buenfil, quien también sufrió importantes daños materiales debido a unas fuertes inundaciones.

