ESPERADO REGRESO La presentadora Lourdes Stephen habló con People en Español sobre el esperado regreso del programa Sal y Pimienta a las pantallas de Univision los domingos en la noche, después de Pequeños Gigantes. "Estoy super feliz por esta gran noticia que nos sorprendió a muchos del regreso del programa", dijo. "Estoy muy agradecida con el público, la reacción ha sido fenomenal". BUENA QUÍMICA "Yo también estuve en el equipo de Sal y Pimienta", dijo Carlos Calderón en Despierta America (Univision). "Me da mucho gusto que vuelva ese proyecto. La verdad la pasamos muy bien". GRAN EQUIPO "Yo soy la sal y la pimienta y ella es la azúcar", dijo Jomari Goyso a Despierta América (Univision) sobre su copresentadora Lourdes Stephen. El presentador español también aclaró que el nuevo Sal y Pimienta presentará un extra por 10 semanas del programa Pequeños Gigantes, comentando todo lo que ocurre en el concurso infantil. ENTREVISTAS EXCLUSIVAS "Sal y Pimienta lo que se va a enfocar es en Pequeños Gigantes y vamos a cubrir todo lo que suceda tras bastidores de este programa que enamora", añade la dominicana. "Tendremos entrevistas exclusivas, cubriremos si hay alguna controversia, con las reacciones de lo que pasa las noches de los domingos. Ese es el enfoque de ahora." AGRADECIDA "Es un programa que tuvo el cariño de la gente por 7 años y estoy tan contenta de que se pueda producir de nuevo", añadió Stephen sobre el show que salió del aire en el 2017. DÚO DINÁMICO "Él y yo tenemos una mancuerna singular," dice Stephen sobre Jomari Goyso. "Somos muy diferentes y yo creo que eso lo que hace es enriquecer nuestra relación en beneficio de la pantalla." EL FINAL DE RUBÍ Esta noche Goyso y Stephen también serán los anfitriones del After Show de la telenovela Rubí, comentando su gran final, con entrevistas a los protagonistas. No te lo pierdas hoy a las las 10:30 pm por Univision. LINDOS RECUERDOS Sal y Pimienta es un programa que ha dejado huella y por el show también pasaron talentos como las presentadoras Karina Banda y Jessica Cediel. VIENTO EN POPA "Para el 2020 tengo muchos planes, vienen muchas cosas buenas en el nombre de Dios", concluye Stephen, quien lanzó su canal de Youtube en el 2018. MUJERES AL PODER "Participar en el evento de Poderosas me tiene muy feliz", dice Stephen sobre ser parte de nuestro evento Poderosas Live el 14 de marzo en el James L. Knight Center de Miami. "Es un evento maravilloso porque empodera a la mujer". Es gratuito, solo tienes que registrarte para asistir. ¿Ya tienes tus entradas?

Lourdes Stephen habla del regreso del programa Sal y Pimienta

