Lourdes Stephen será la copresentadora de Al Rojo Vivo ¡Los detalles! A partir del 22 de agosto, Lourdes Stephen será la copresentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo). La estrella dominicana nos habla de este nuevo reto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen será la copresentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo). La estrella dominicana se une a Jessica Carrillo a partir del lunes, 22 de agosto, anunció Telemundo en un comunicado. Stephen coanimará el programa, que se trasmite, de lunes a viernes a las 4pm/3c, y cubre noticias de actualidad, entretenimiento, tecnología y estilo de vida. "La llegada de Lourdes a Al Rojo Vivo representa nuestro compromiso con nuestras comunidades de ofrecerle al televidente un espacio con los titulares del momento y una amplia variedad de temas informativos de la mano de dos extraordinarias mujeres que representan la mujer latina de hoy día", comentó Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. Por más de 15 años, Lourdes Stephen brilló en la pantalla de Univision. En esta cadena, la dominicana fue copresentadora de Primer Impacto y del programa de entretenimiento Sal y pimienta. También fue una de las conductoras de Sin Rollo de Despierta América. Lourdes Stephen Credit: Vanessa Agostini Graduada con una maestría en periodismo de la Universidad de Boston, Stephen fue corresponsal en Nueva York y luego se mudó a Miami, donde vive con su esposo y su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda vive un gran momento a nivel profesional y personal. Lourdes recién disfrutó unas vacaciones por Europa con su esposo, el abogado Michael Puchades y su hijo Michael Victor. Los tres pasearon por París y Santorini, entre otros destinos de ensueño. Stephen —quien figura este año entre Los 50 Más Bellos de People en Español— nos habló de este momento en su vida. "Lo que más me enorgullece cuando me miro al espejo es la resiliencia que jamás pensé qué había dentro de mí", dijo a People en Español. "Y que haga lo que haga, conquiste lo que conquiste, logre lo que logre , siempre sigo siendo la misma niña, esa que nació en la República Dominicana, que tuvo la ilusión de crecer, de prepararse para hacer lo que ama y de cada día ser mejor en todo lo que hace. No sé si es bueno, o es malo, pero no tengo presente las cosas que he hecho en mi pasado, sino que me enfoco en las cosas que quiero hacer el día de mañana. Eso me ayuda a mantener mis pies firmes sobre la tierra y a siempre procurar la excelencia". ¡Felicidades Lourdes!

