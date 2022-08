Lourdes Stephen está viviendo 'un cuento de hadas' Este lunes 22 de agosto, la dominicana se incorpora como copresentadora del programa vespertino Al Rojo Vivo, con la meta darle voz a la mujer latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por primera vez en la historia de la revista noticiosa Al Rojo Vivo, dos mujeres estarán al frente para informar y entretener a la comunidad hispanohablante. A partir de este lunes 22 de agosto, la dominicana Lourdes Stephen, compartirá pantalla con la mexicana Jessica Carrillo, para engalanar el turno vespertino de la televisión en español, a través de Telemundo. "Esto ha sido maravilloso. La acogida ha sido fenomenal. Empezando con Jessica Carrillo; es una mujer encantadora", aseguró Lourdes a People en Español. "Me ha hecho sentir en casa. Me siento como que estoy viviendo un cuento de hadas". Lourdes Stephen Credit: Cortesía de Telemundo Un cuento donde queda descartada cualquier mínima competencia con su copresentadora, con quien asegura comparte una misma meta: apoyar y empoderar a la mujer latina en el país. "Somos dos mujeres que estamos unidas, de brazo a brazo, para adelante, no contra la otra, es para adelante, porque si hay algo que nos caracteriza a las dos, es que las mujeres estamos para eso, para apoyarnos, para empoderarnos, para abrazarnos y para empujarnos hacia adelante para ser mejores versiones de nosotras mismas", declaró la periodista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta este momento, las copresentadoras no han realizado ningún programa juntas más allá de la promoción del nuevo formato del programa, pero Lourdes asegura que ya hasta terminan las oraciones de la otra. "Es una química increíble. Ella empieza una oración y yo la termino, y viceversa", comentó. "Estamos conectadas de una manera increíble. Eso nos ayuda para concentrarnos en las cosas que sí son importantes: servir a nuestra comunidad, empoderándola, informándola y entreteniéndola". Lourdes Stephen y Jessica Carrillo Lourdes Stephen y Jessica Carrillo | Credit: Cortesía Telemundo El poder femenino definitivamente se hará presente en la pantalla, pero la dominicana no deja de lado al sexo opuesto y ofrece una importante recomendación a seguir. "Si los caballeros ponen atención, van a aprender aún más de las reinas de la casa", dijo entre risas. Así que señores, prepárense para sintonizar Telemundo de lunes a viernes a las 4 p.m., 3 hora centro.

