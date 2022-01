Exclusiva: Lourdes Stephen habla de su nuevo podcast con otras maravillosas mujeres ¿Quiénes son? La presentadora dominicana Lourdes Stephen habla del podcast The Chat con otras mujeres que admira. "Sé que la gente se va a divertir muchísimo", asegura sobre estas pláticas entre amigas. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen comienza el 2022 con un fascinante nuevo proyecto. La presentadora dominicana habló en exclusiva con People en Español sobre su podcast El Chat junto a otras supermujeres. A Stephen la acompañan la presentadora argentina de radio y televisión Roxana García, la modelo, experta en moda y presentadora mexicana Maggie Jiménez, y la empresaria colombiana Diana Espinoza March, fundadora de la revista Living & Travel. "La idea surge de una reunión donde empezamos nosotras a conversar riquísimo de muchos temas que nos interesan a nosotras las mujeres. Era tan rico lo que se estaba viviendo que a mí se me ocurrió decir: '¿Oye, porqué no hacemos un podcast?'. Son temas que todas nosotras hablamos y son muy interesantes", revela. "Tenemos una conversación que es real, que es sin tabúes, que no se ve normalmente así en televisión. Es un espacio dedicado a la mujer". ¿Qué encontrarás en El Chat? ¡Hablan de todo! "Tocamos temas delicados como es la anorexia, el proceso hormonal de las mujeres, cómo encender la relación, hablamos de sexo, de la terapia de pareja, de los miedos, de controversias y hasta de cómo crear un ingreso adicional, esa parte empresarial, de emprendimiento", dice Stephen. "Son temas que se están abordando entre amigas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lourdes Stephen Según Stephen, ha aprendido mucho de este proyecto con mujeres que admira. "Cada una tenemos experiencias diferentes, somos muy distintas, pero al mismo tiempo tenemos cosas que nos unen como ese deseo de comunicar, de ayudar, de compartir", cuenta. "Yo sé que la gente se va a nutrir mucho con nosotros y va a haber personas que se van a identificar como una de nosotras, ya sea Diana que es de Colombia, Roxana que es argentina, Maggie que es de México, o yo que soy dominicana. Hay una que se ha casado cuatro veces, otra que está soltera, una que es madre de adolescentes, otra que tiene un bebé pequeño como yo", añade. "Sé que la gente se va a divertir muchísimo". Lourdes Stephen Credit: Cortesía de El Chat Stephen —que seguirá activa en su canal de YouTube— revela que pronto anunciará otros proyectos este año. "Vienen cosas muy cool que me tienen muy emocionada, espero que pronto lo pueda compartir", dice la estrella dominicana. "Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios". Lourdes Stephen Credit: Cortesía de El Chat Una reciente crisis de salud la hizo agradecer aún más todas las bendiciones en su vida. "Yo que acabo de salir del Covid, que todavía me estoy recuperando, siento que la salud es lo más importante, con eso uno puede hacer miles de proyectos. Sin eso, uno no puede hacer nada. Estoy agradecida por mi salud y la de mi familia, y de tener siempre este entusiasmo que tengo el día de hoy, de querer hacer proyectos nuevos, de reinventarme, de siempre estar creciendo". Puedes escuchar El Chat en Spotify o buscarlo en YouTube.

