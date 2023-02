Lourdes Stephen no deja pasar por alto el Día de San Valentín. La copresentadora de Al Rojo Vivo (Telemundo) —quien hizo su debut en el programa en agosto junto a Jessica Carrillo—habló con People en Español sobre sus planes para este fecha especial.

"Siempre nos gusta salir a cenar", dice sobre ella y su esposo, el abogado cubanoamericano Michael Puchades, con quien viajó a París el año pasado. "Es tradición celebrar el día con una cena. Él es muy detallista y espero que este año no sea la excepción y me de mis florecitas", añade risueña.

La presentadora dominicana agradece haber encontrado a su alma gemela. "Cuando empiezas una relación el Día de San Valentín es un día super importante porque uno está con esa fiebre, pero con el tiempo te das cuenta que no solamente se celebra el Día de San Valentín, cualquier día es oportuno para demostrar el amor", dice Stephen.

Lourdes Stephen Lourdes Stephen | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images

También celebra este día con su hijo Michael Victor, de 6 años. "Se celebra el amor no solamente de cónyuge, sino a nivel general. Yo celebro San Valentín con mi hijo porque es uno de mis grandes amores. En la escuela no me dejan que se me olvide. Decoran todo y hacen manualidades. Michael Victor me ha salido picaflor y me dice: 'mamá quiero llevarle tal cosa a esta niña', y yo lo apoyo", cuenta entre risas.

Algo que la enamoró de Puchades —con quien se casó en el 2008 y lleva 17 años en total de relación— es su rol de padre. "Es un buen papá para su hijo. No es algo que me sorprenda porque cuando me caso con él yo heredo dos niñas que ahora son mujeres", dice sobre sus hijastras Lauren, de 32 años, y Emily, de 25 años. "Soy abuelastra de un gordito hermoso que va a cumplir dos años. Agradezco la estabilidad y que es un gran padre, la constancia de estar ahí. Vivimos en un mundo donde las cosas son muy efímeras".

Hay mucha falsedad y negatividad en las redes sociales, lamenta Stephen, quien asegura que el amor propio es el mejor escudo. "Uno tiene que darse prioridad y enamorarse de quién es uno. Ahora Karol G está siendo criticada por una foto en que la gente solo se fija en su barriguita y le han dicho que el fotógrafo que la hizo es su peor enemigo, estamos viviendo en un mundo en que las redes sociales, que pueden ser maravillosas, también pueden ser un arma de doble filo. Uno tiene que tener un amor propio muy fuerte", dice.

Lourdes Stephen Lourdes Stephen | Credit: Alexander Tamargo/TELEMUNDO via Getty Images

Como coconductora de Al Rojo Vivo (Telemundo) y del podcast El Chat pone esa semillita de amor propio en su audiencia y sus seguidores en las redes sociales. "Soy defensora de que uno tiene que quererse y eso está lejos de narcisismo, de ser egocentrista o ególatra, una cosa no tiene que ver con la otra", afirma Stephen. "Vemos a mucha gente golpeada emocionalmente, mujeres que no se valoran, que permite que las pisoteen, porque no se sienten dignas o merecedoras de amor. Cuando tienes la oportunidad de recordarle a alguien su valor, hazlo. A veces tu enemigo no está afuera, está adentro de ti".

Pasar tiempo con su hijo es su mejor terapia y desde pequeño lo está enseñando a amarse y aceptarse. "Lo más importante para nosotros cuidarnos es perdonarnos. Nosotros permitimos ese autosabotaje porque uno se cree que no se merece lo bueno que le está pasando, que no se merece su trabajo, su esposo, su hijo, que no se merece sus padres. A veces nos tratamos de una manera muy dura", dice la presentadora. "Es una cosa bíblica porque el primer mandamiento es que 'después de amar a Dios sobre todas las cosas, tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo'. ¿Si tú no te amas, cómo vas a amar a los demás?"