Lourdes Stephen confiesa entre lágrimas su "dolor insuperable" en Despierta América: "Por primera vez les cuento" La carismática conductora dominicana abrió su corazón en el programa matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen Lourdes Stephen | Credit: Despierta América Lourdes Stephen ha concedido muchas entrevistas a lo largo de su carrera, pero nunca había abierto tanto su corazón como lo hizo este jueves en Despierta América (Univision). En una emotiva conversación con su compañera Paola Gutiérrez, la carismática conductora dominicana hizo a corazón abierto un recorrido por su vida, desde su infancia en su natal República Dominicana hasta sus inicios en Univision y su transición de noticias a entretenimiento. Stephen no pudo contener el llanto al recordar a su madre, quien murió cuando ella era muy joven y todavía no había emigrado a Estados Unidos en busca de su sueño americano. "Ella era la que estaba arriba de mí 'vamos y vete, ve a Boston un fin de semana y yo voy contigo y no sé qué cosa'. Y entonces en todo esto fue que mi mamá se muere y yo me quedo como '¿qué?', '¿y ahora?' '¿Y yo qué hago?", compartió visiblemente emocionada. La presentadora reconoció que "cuando la vida te da así de duro" tienes dos caminos: "tirar la toalla" u "honrar su memoria" y esto último fue lo que decidió hacer ella. "Con el corazón destrozado me fui a un país, yo todavía no hablaba inglés, yo vine sola con el sacrificio de mi papá y la bendición de mi padre que fue muy bondadoso conmigo y mis hermanos, toda mi familia, para empezar de cero y vivir mi luto de esa manera", dijo. "Dios fue demasiado bueno conmigo porque me la quitó temprano, pero qué madre me dio que hasta el día de hoy su influencia vive aquí y está aquí en mi corazón y nunca se va a borrar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el rostro envuelto en lágrimas, la conductora de Sal y pimienta (Univision) habló de la falta tan grande que le ha hecho su madre, especialmente cuando ella tuvo a su hijo, y lamentó no haberle podido dar por falta de tiempo todas las cosas que le hubiera querido dar. "Toda la falta del mundo, a mí me daba miedo cargar al niño, era tan chiquitito, era una cosa tan preciosa […] y es duro cuando tú no puedes levantar el teléfono o llamar 'mami, ¿qué hago?'. Y yo me pongo a pensar qué diferente sería mi vida si mi mamá estuviera aquí, quería darle tantas cosas que no pude, no me dio tiempo", expresó entre lágrimas Stephen.

