Lourdes Stephen suele mostrar su lado más divertido a través de las redes sociales, pero este jueves la carismática conductora y periodista dominicana hizo una excepción para compartir públicamente la pesadilla que le tocó vivir recientemente como mamá.

"Esto le puede pasar a cualquier madre, le puede pasar a cualquier padre y me pasó a mí y quiero compartirlo con ustedes porque aquí hay una gran lección", expresó Stephen.

La copresentadora del programa Sal y pimienta (Univision), quien cuenta con más de 600 mil seguidores en Instagram, reveló al borde de las lágrimas el ataque que sufrió su retoño por parte de otro niño más grande mientras se encontraba jugando con su primita en un parque infantil.

Lo hizo a través de su canal de YouTube, donde Stephen compartió los detalles de este desafortunado incidente que la llenó de mucha frustración por la manera en la que se dieron las cosas.

Mi hijo empieza llora y llora y lo primero que me dice es: 'Mamá, ¿por qué hay gente tan mala?' — Lourdes Stephen

"Estábamos en un parque interior, uno de esos lugares donde hay toboganes, piscinas de pelota… Y Michael Víctor fue con su primita, yo estaba con Gaby, que es mi cuñada […]. Tan pronto nosotros llegamos yo noto que Michael Víctor va a subir la escalerita y veo a un niño al lado de él que lo intercepta y quiere subir también la escalerita y empezó a golpearlo subiendo la escalerita. Yo todavía tenía la cartera puesta y me lanzo sobre la piscina de pelota, me caí, o sea el tobillo se me dobló, me di en la pierna con la escalera porque yo no podía entender cómo este niño le estaba golpeando a mi hijo de la nada", comenzó explicando la presentadora.

Lourdes Lourdes Stephen | Credit: YouTube Lourdes Stephen

"Llamo a Michael Víctor y le digo: 'Oye papa, ¿qué pasó?'. Me dice: "Mamá, no sé, el niño empezó a golpearme. Yo: 'Ok, entonces aléjate del niño, si tú lo ves que está por ahí vete con tu primita a otro lado porque no queremos acercarnos a personas que son así'", rememoró.

La pesadilla para Lourdes estaba lejos de terminar en ese momento puesto que poco tiempo después de la primera agresión volvió a repetirse lamentablemente la escena.

El niño le dio con el puño en la cabeza, le aruñó la cara cuando le arrancó la máscara que tenía puesta… Dios mío, ¡qué momento tan frustrante! — Lourdes Stephen

"Me doy cuenta que este niño está golpeando de nuevo a Michael Víctor y a su prima [...]. Voy otra vez y cuando ya tengo acceso, los vi que Michael Víctor lo empuja en ese forcejo y Ximena también y cuando voy el niño se va corriendo. Voy y le digo: 'Papa, ¿qué pasa?'. Y mi hijo empieza llora y llora y lo primero que me dice es: 'Mamá, ¿por qué hay gente tan mala?'. Y mira al otro niño y yo miro al otro niño, el niño ve que mi hijo está llorando y el niño lo que empieza es, ni siquiera a reírse, era una cara de satisfacción, de felicidad de mira lo qué hice, mira lo que le provoqué a ese otro niño. El niño le dio con el puño en la cabeza, le aruñó la cara cuando le arrancó la máscara que tenía puesta… Dios mío, ¡qué momento tan frustrante! Mi sobrinita también ahí estaba llorando y verlos a los dos en esa situación unos niños que son tan felices fue muy frustrante", contó.

Lourdes Stephen Lourdes Stephen | Credit: YouTube Lourdes Stephen

La frustración de la presentadora aumentó cuando fue a hablar con la madre del niño y vio la pasividad y la indiferencia con la que esta enfrentó la situación que había provocado su hijo.

"Sabrá Dios lo que ellos le hicieron a él", fue la respuesta que recibió Lourdes.

"Todavía aún más irresponsable, cínica… Yo en mi vida había visto una mujer así, una madre así. Y yo lo que le dije a ella fue: 'Señora, escúcheme bien lo que le voy a decir'. De madre a madre le voy a decir una cosa: 'Usted le está haciendo un daño a su hijo porque las personas que no tienen empatía, las personas que se alegran del dolor de los demás esas características son común denominador de un psicópata y usted lejos de hacerle bien a su hijo protegiéndolo lo que le está haciendo es daño, usted le está diciendo a ese niño que está bien que él golpee a las mujeres, usted le está diciendo a ese niño que está bien que él le haga daño a los demás niños que ni siquiera le han provocado", relató la conductora de la cadena Univision.

Lourdes Lourdes Stephen | Credit: YouTube Lourdes Stephen

Yo nunca en mi vida me había topado con una persona tan insolente y una persona tan irresponsable, tan sarcástica, tan irónica, de verdad que es una frustración muy fuerte — Lourdes Stephen

"¡Qué frustración! Yo entiendo que tal vez un niño no comprenda si no se le enseña, ¿pero un adulto? Esa es la irresponsable, quien comete el error no es el niño, es la madre. Sabrá Dios lo que ese niño vea en su casa que para él el maltrato y el herir y el infligir dolor en los demás es algo normal, es algo de lo que se siente orgulloso y feliz. O tal vez el niño necesita cuidados especiales. Pobre niño, quién sabe, pero ahí la primera que necesita ayuda es esa mujer, esa irresponsable que ni siquiera estaba ahí en la mayoría del tiempo que ese niño estaba haciendo lo que estaba haciendo en ese lugar, no tenía supervisión", prosiguió.

Lourdes quiso aprovechar su testimonio para concientizar acerca de la importancia que tiene la educación en la vida de un niño para su correcto desarrollo emocional.