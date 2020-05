Lourdes Stephen revela cómo celebrará a su hijo que cumple 4 años Lourdes Stephen asegura que el cumpleaños número 4 de su hijo, Michael Víctor, será diferente debido a que el aislamiento impide reuniones de muchas personas.



Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace cuatro años, Lourdes Stephen se convirtió en madre de Michael Víctor. Como la conductora y su familia están en aislamiento a causa de la pandemia del coronavirus, en esta ocasión no podrá celebrar el cumpleaños de su pequeño como acostumbra; si bien tendrá la temática del personaje de Hércules y con “la madre vestida de griega”. “En su cumpleaños siempre le hago una fiestecita a la que invito a sus amigos, nos divertimos él y yo”, explicó Stephen a People en Español. “Sí va a tener la fiestecita, pero va a ser algo mucho más pequeño, mucho más simbólico. Con los niños de su escuela que van a pasar frente de la casa y ya”. RELACIONADO: Lourdes Stephen habla sobre el poder de la mujer Image zoom Cortesía de Lourdes Stephen La presentadora del programa Sal y pimienta agradece la maternidad porque considera que su hijo le ha traído lecciones muy valiosas y fundamentales como ser humano. “[Michael Víctor] me ha enseñado a reorganizar mis prioridades y ha demostrarme que son las cosas sencillas de los seres que amamos lo que realmente importa en esta vida. No es algo material, es simplemente ver una sonrisa, escucharlo divertirse, que sea un niño sano”, reveló. “Me ha enseñado que puedo llegar a tener la paciencia que jamás me imaginé que iba a tener, que hay un gran espacio para seguir creciendo como madre. Me ha enseñado que la felicidad sí existe”. Image zoom Instagram/Lourdes Stephen SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, los hijos también implican cambios en la relación de pareja. Por ello, Lourdes Stephen tiene claro que es fundamental que haya espacios dedicados únicamente a convivir con su esposo Michael A. Puchades. Reconoce que de momento ha cambiado la dinámica. Image zoom Photo: Lourdes Stephen/Instagram “No olvidarte de ser mujer; creo que eso es lo más importante para cualquier pareja después de tener un hijo”, confesó. “Antes de la cuarentena, nosotros siempre teníamos una superayuda, en el sentido de que los viernes lo guardábamos para esa noche de citas o date night”.

