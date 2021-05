Exclusiva: Lourdes Stephen celebra así su cumpleaños, ¡esto es lo que más desea la presentadora dominicana! Lourdes Stephen nos cuenta sus planes para celebrar hoy su cumpleaños ¡Que te diviertas! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lourdes Stephen cumple hoy 45 años y la presentadora dominicana cuenta todas sus bendiciones. "Celebro mi cumpleaños primero dándole gracias a Dios por tantas bendiciones", dice en exclusiva a People en Español. "No hay mejor manera de disfrutarlo que en casa, en los brazos de los que amo y principalmente de mi hijo, que es quien le da el toque de alegría a mi vida los 365 días del año". La periodista —quien brilló como copresentadora de Sal y pimienta— agradece el apoyo y lealtad de sus fanáticos. "Otra cosa que rebosa mi corazón de alegría es leer todos esos comentarios de gente tan hermosa que me envía los mejores deseos. Estoy muy agradecida siempre con ese público maravilloso que me hace sentir parte de su familia", dice Stephen. ¿Cómo celebrará su gran día? "El itinerario de hoy es estar acurrucada con mi bebé viendo su película favorita, después ir a almorzar con amigos cercanos y terminaré con una cena íntima", cuenta. Más que pedir un deseo al soplar las velitas de su pastel, Stephen expresará su agradecimiento. "Lo que uno siempre agradece es la salud, de los seres que amamos y la propia". ¿Qué sueños tiene por cumplir? "En lo personal, mi prioridad es y siempre será ser una mejor madre para mi Michael Víctor. En lo profesional, seguir creciendo en todas las plataformas y áreas de mi carrera", revela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pandemia le ha traído grandes lecciones. "He aprendido a vivir un día a la vez. A no preocuparme tanto por el mañana, ni tampoco frustrarme por el ayer", dice. "Cada día es una nueva oportunidad, y de eso hay que estar agradecido". ¿Cómo la consienten su esposo y su hijo? "Con sonrisas y abrazos, lo que realmente vale en esta vida", concluye la cumpleañera.

