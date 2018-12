Lourdes Stephen habla de su nuevo canal de Youtube y planes navideños en familia

Lourdes Stephen cierra el 2018 con un gran anuncio: en enero lanzará su nuevo canal de Youtube. La presentadora dominicana habló con People en Español sobre este apasionante nuevo proyecto.

“No hay libreto, es lo más natural que existe. No tengo que seguir ninguna instrucción, puedo hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer, hablar los temas que me interesan como mujer, como madre, como profesional”, dice. “Es una aventura en la cual yo quiero llevar a la gente. Yo quiero aprender, yo quiero mejorar como persona, es una búsqueda que yo estoy haciendo y voy a llevarme a todo el mundo para que aprendamos juntos”.

Cortesía de Lourdes Stephen

La idea nació de seguidores suyos que le pedían al verla en la calle o por redes sociales que lanzara su propio canal de Youtube porque la extrañan tras su salida de Univision. Stephen montó un estudio de grabación en su propia casa en Miami, donde tiene su oficina. Ahí recibirá a invitados estrella, además de salir a la calle a hacer entrevistas.

“Siempre va a haber algo que la gente se va a llevar. Se busca entretener pero siempre va a dejarte algo nuevo que aprendas, historias de personas maravillosas que te inspiren”, cuenta.

Cortesía de Lourdes Stephen

También veremos facetas muy personales y divertidas de la dominicana. “En el primer video yo estoy encaramada en una mata”, adelanta risueña. “Es más libre, aquí no hay esta seriedad de la tele. Este es otro lado mío y esta soy yo”.

Su hijo Michael Victor también será parte del canal. “Va a ser muy personal, la gente va a descubrir cosas que nunca he dicho”, asegura. El canal se dividirá en temáticas de familia, notas de actualidad (que incluirá también tips de moda y belleza), y motivación.

¿Cómo cerrará el 2018? “Fin de año nos vamos a quedar en Miami. Este año es duro para mí porque acabo de perder a mi papá. Nos vamos a quedar aquí la familia, pasarlo juntos, tal vez vayamos a un restaurante a cenar”, cuenta. “Es duro porque mi papá era una parte muy importante de mi vida. Hace unos días se cumplieron 18 años de la muerte de mi mamá entonces mi papá siempre fue papá y mamá, teníamos una relación muy estrecha, era mi mejor amigo”.

Cortesía de Lourdes Stephen

Su padre murió a los 91 años en República Dominicana. Lo que más agradece Stephen es poder estar ahí a su lado “cuando tomó su último respiro”. Su nuevo proyecto laboral la ha ayudado a sanar de esta pérdida. “En enero empezamos los jueves a sacar los videos”, dice ilusionada. “El 2018 ha sido un año de mucho entendimiento, ha sido un año muy duro pero que me ha enseñado muchas cosas de mí que no sabía, ha sido muy revelador”.