Los escándalos y polémicas de la hija de Madonna By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Masato Onoda/WWD/REX/Shutterstock A Lourdes León no le asusta llamar la atención y como ha hecho su madre a lo largo de su carrera, traspasar los límites establecidos aunque suponga causar un poco de escándalo. Empezar galería Lourdes León Image zoom Jon Furniss/WireImage La joven de 23 años es la hija mayor de la cantante Madonna. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su padre Image zoom Kevin Mazur/WireImage Su padre es el actor cubano Carlos León. 2 de 9 Applications Ver Todo Como niña Image zoom Frank Micelotta/Getty Images Al ser hija de una superestrella, no fue una sorpresa que siguiera los pasos de su madre y se subiera pronto a loa escenarios. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Su actuación más reciente Image zoom Cindy Ord/Getty Images Su compromiso artístico la ha llevado a explorar los límites del arte, como esta reciente performance en Art Basel de Miami que se convirtió en una "orgía" pública. 4 de 9 Applications Ver Todo Precoz Image zoom © 2019 The Image Direct/The Grosby Group Cuando tenía 15 años, Lourdes León fue captada por un fotógrafo fumando un cigarrillo. 5 de 9 Applications Ver Todo Le da mucha libertad Image zoom Gregg DeGuire/FilmMagic Madonna admitió en una entrevista en The Jonathan Ross Show que le parcería bien que sus hijos consumieeran drogas con moderación. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement A su aire Image zoom REX Shutterstock /The Grosby Group Es una de las estrellas que elige no depilarse el vello corporal. 7 de 9 Applications Ver Todo Las piernas tampoco Image zoom © 2018 REX Shutterstock /The Grosby Group Además de no afeitarse los axilas, tampoco se depila las piernas. 8 de 9 Applications Ver Todo Transparente Image zoom Masato Onoda/WWD/REX/Shutterstock A una edad temprana, Lourdes Leon usaba ropa provocativa y no le importaba lo que nadie pensara. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Los escándalos y polémicas de la hija de Madonna

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.