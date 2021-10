Lourdes León dice que necesitaba la independencia de su "controladora" mamá, Madonna, después de la secundaria "Ella es probablemente la trabajadora más dura que he visto", dijo Lourdes Leon sobre su madre, Madonna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madonna and daughter Lourdes Leon Madonna and daughter Lourdes Leon | Credit: Photo credit should read RICH SCHMITT/AFP/GettyImages Lourdes León está centrada en su propia independencia. La modelo de 24 años habló sobre crecer siendo hija de Madonna durante una conversación reciente con la revista Interview. Después de graduarse de la escuela secundaria, León comenzó a forjar su propio camino porque quería ganar un sentido de autonomía de su madre de fama mundial, dijo. "Creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de personajes famosos y me dijo: 'Mis hijos no van a ser así'", dijo León. "Además, siento que si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti. Mi mamá es tan fanática del control, y ella me ha controlado toda mi vida. Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto como me graduara de secundaria." Lourdes, quien es la primogénita de Madonna con su ex Carlos León, reveló a principios de este año en una entrevista con Vogue que ella pagó su propia matrícula universitaria y vive en el vecindario de Bushwick en Brooklyn, lejos del brillo de Hollywood. A medida que crece, León ha llegado a admirar la ética de trabajo de su madre, especialmente "lo empoderadora que siempre ha sido para otras mujeres y adelantada a su tiempo", dijo a Interview. "No comprendí completamente eso hasta que me di cuenta de la importancia del empoderamiento y lo que significa ser mujer", explicó. "Ella es probablemente la trabajadora más dura que he visto en mi vida. No heredé eso, desgraciadamente. Heredé sus problemas de control, ¡pero no su ética de trabajo!" Lourdes León Lourdes León | Credit: Photo by John Lamparski/WireImage Madonna también es madre de Rocco, 21, David, 15, Mercy, 15 y las gemelas Estere y Stella de 9 años. Habló con PEOPLE en 2017 sobre cómo los desafíos de la crianza de los hijos han cambiado desde que sus hijos crecieron. "Tuve la idea divertida de que cuando tus hijos crecen, aprenden a cuidarse a sí mismos y se vuelve más fácil", dijo Madonna. "Pero en realidad, cuanto más mayores se hacen, más desafiante se vuelve, porque ahora se están convirtiendo en adultos y realmente necesitan orientación". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese momento, la estrella admitió que uno de sus mayores desafíos como madre era la crianza compartida. ¿Su filosofía? "¡Estoy a cargo! ¡Soy la jefa!" bromeó, y agregó: "Lola tiene un padre diferente al de Rocco, y yo tengo cuatro hijos adoptados, así que hay muchas influencias externas. Estoy tratando de asegurarme de impartir la misma sabiduría y amor a todos. Soy la 'policía mala'. Soy quien que dice que no. Acepto ese papel. No soy la madre popular".

