Lourdes León, la hija de Madonna, confiesa que las redes sociales la hacen sentir como una mier... La modelo Lourdes León, hija de la cantante Madonna, habló sin tapujos sobre las redes sociales y lo dañinas que pueden ser. Mira sus fuertes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes León, la hija de la cantante Madonna, habló sin censura sobre el lado tóxico de las redes sociales. La modelo de 25 años, quien creció frente a los reflectores por la fama de su madre, la Reina del Pop, confesó que las redes sociales la han afectado emocionalmente. La joven, hija del entrenador cubano Carlos León, brilla con luz propia, asistiendo a importantes eventos como la gala del Met, y desfilando para reconocidos diseñadores y haciendo campañas de publicidad para Marc Jacobs y Stella McCartney. Lola, como la conocen sus seres queridos, ahora adorna la portada de la revista Paper y hace fuertes confesiones. "Me encantan como herramienta", dice sobre las redes. "Pero se han convertido en esa cosa horrible donde te alimentan con mentiras y sinsentidos cada día porque todo es un algoritmo. Ves lo que quieren que veas, así que cada vez consumes más y más. Es un círculo vicioso horrible, pero creo que se puede usar de un modo divertido, que es lo que yo hago", asegura. "Todo el mundo dice: 'Anda, Lola tiene una cuenta de Instagram pública', pero para mí es como una broma", dice sobre su perfil, donde tiene unos 250.000 seguidores. Lourdes Leon Credit: (Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images) Lourdes confiesa que tiene una relación de amor y odio con las redes sociales. "Creo que la gente se ha enfadado porque a veces pueda ser juguetona. Tengo una relación complicada con las redes porque a menudo y por mí misma me hacen sentir como una mier**, porque por el algoritmo solo veo a gente con un modo de vida concreto, y me comparo con ellos", dice. "No es saludable para nadie. Definitivamente no es sano para niños y chicos jóvenes que están creciendo, o para chavales de género no binario. La mitad de esas presencias en redes sociales son totalmente falsas. Obviamente nadie documenta el dolor y la mentira. Todos quieren mostrarse abriendo paquetes y enseñando sus rutinas de cuidado de la piel. Y es como: chica, hay mucho más en ti que eso" La modelo quiere seguir sus propias reglas. "Obviamente, este es un mundo gobernado por hombres, así que la visión masculina influencia a la de todos. Y todo el mundo tiene malditos puntos de vista masculinos, aunque no sean hombres. Eso tiene que ver con cómo me siento con las redes sociales", asegura. "Me da la sensación de que si estás en redes, tienes que seguir una serie de normas para gustar a la gente, por lo que he podido notar. Tienes que seguir las normas, ser bonita, ser educada, ser correcta. No hacer demasiado de esto ni de lo otro. No puedes hablar de mierd** con nadie porque la gente se volverá loca, incluso si ellos echan mier** sobre ti antes, pero no puedes golpear de vuelta, olvídate de eso". Ser auténtica es importante para Lourdes y opina que el mundo cibernético "no es un sitio donde te puedas expresar con autenticidad". "Así que yo no seguí las normas y la gente se ofendió, lo que es absurdo", relata, contando que tiene una base de gente que la odia porque odian a su madre, sin más. "Soy la hija mayor, yo misma voy a ver cómo todo ese odio desemboca en mí. Todo lo que hago es negativo, es como: 'De tal palo, tal astilla'. Mira, son muy poco originales".

