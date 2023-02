¡Lourdes León deslumbra en la semana de la moda con sexy vestido rojo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lourdes Leon Credit: Splash News/The Grosby Group La hija de Madonna se apodera de las pasarelas en Nueva York. Además: Piqué y Clara Chía se besan apasionadamente y Eva Longoria sin gota de maquillaje ¡míralos! Empezar galería Lourdes León Lourdes Leon Credit: Splash News/The Grosby Group La hija de Madonna deslumbra a su paso en el desfile del diseñador Luis de Javier, en la Semana de la Moda de Nueva York. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Los pants monocromáticos siguen muy de moda entre las famosas, y en el caso de la Diva del Bronx el look sube de tono con uno de sus carísimos bolsos de Hermés ¡y botas obreras! 2 de 6 Ver Todo Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué Credit: Zuma Press/The Grosby Group La pareja ya no se esconde y así de apasionados fueron captados besándose publicamente en Barcelona. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: Backgrid/The Grosby Group La estrella texana es otra que adoptó la onda monocromática en pants, pero ni eso nos pudo distraer del pequeño detalle: que la diva salió por las calles de L.A. con el rostro totalmente lavado y sin maquillaje ¡y aún así se ve bella! 4 de 6 Ver Todo Brad Pitt Brad Pitt Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images ¡Irreconocible! El actor luce muy bohemio en el set de la película Wolves que actualmente rueda en Nueva York. 5 de 6 Ver Todo Ana Bárbara Ana Barbara conferencia de prensa Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz potosina resplandece en el escenario del Auditorio Nacional, en Ciudad de México, donde presentó su gira Bandidos. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

