Lourdes del Río de Noticiero Univision diagnosticada con cáncer de seno: "Les pido..sus oraciones" "Si ven que se me corta un poco la voz..bueno, hay una parte mía que es humana, hay una parte mía que quizás tiene miedo", expresó con la voz cortada la corresponsal de Noticiero Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lourdes Del Rio Credit: Instagram/Lourdes Del Rio Lourdes del Río, corresponsal de Noticiero Univision ha sido diagnosticada con cáncer del seno. Así lo dio a conocer la comunicadora este martes al publicar un mensaje en sus redes. "Tengo que darles una noticia que no es muy agradable, no es la noticia que hubiera dar", expresó la corresponsal del programa en un mensaje publicado este martes. "Me han dado un diagnóstico de cáncer del seno. Así que estoy en positivo, totalmente en positivo, convencida de que este es [una] lección que me está dando la vida para ser mejor persona. "Y también para que ustedes a través mío se den cuenta que sí, que sí se puede que vivir en positivo no es es que no nos pasen cosas males, como les digo siempre en el pódcast", prosiguió la nacida en Puerto Rico. "Que se trata de que cuando nos pasen cosas malas seamos capaces de tener las herramientas". "Ahí estamos, en esa búsqueda de respuestas pero...con buena actitud...no molesta", prosiguió. "Si ven que se me corta un poco la voz..bueno, hay una parte mía que es humana, hay una parte mía que quizás tiene miedo", expresó sumamente conmovida la graduada Magna Cum Laude de la Universidad de Puerto Rico. "En positivo lo vamos a vencer todo. Les pido de nuevo sus oraciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el sitio oficial de Univision, Lourdes del Río lleva 18 años Lourdes con Univision donde funge como Corresponsal del Noticiero Nacional en Miami. En dicha capacidad ha cubierto eventos cruciales de nuestra era, como el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre, el huracán Katrina o la masacre del club nocturno Pulse, en Florida. Salud para ella.

