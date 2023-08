Lourdes Del Río comparte noticia sobre su salud: "Me tienen que operar" La periodista acudió al hospital para hacerse unos chequeos por una dolencia y recibió un diagnóstico que compartió con sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En marzo de este año, Lourdes Del Río se convertía en una de las mujeres poderosas de People En Español. Su papel como comunicadora y mujer la hacían merecedora de tal título. La periodista lleva la noticia al espectador con el mismo entusiasmo de siempre después de tres décadas frente a la pantalla chica. Su cáncer de mama y posteriormente de piel la han empujado a seguir creciendo, En Positivo, y apostar aún más por la vida y la felicidad. Lourdes del Río Lourdes del Río | Credit: Facebook/Lourdes del Río Más en contacto que nunca con sus seguidores en redes, Lourdes se asomó por ellas desde una cama del hospital para hacerles un anuncio. Una dolencia inesperada la llevó al centro médico para ser revisada de inmediato, sobre todo teniendo en cuenta su historial reciente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es importante despejar cualquier duda cuando se ha tenido cáncer. Gracias por las buenas vibras. Seguimos en positivo", escribió la puertorriqueña junto a una imagen desde el centro hospitalario donde la realizaron las pruebas. Lourdes Del Río Lourdes Del Río | Credit: IG/Lourdes Del Río Finalmente, los médicos dieron con la razón que la llevó allí. "El último estudio que me realizaron en el hospital por fin ha revelado mi dolencia", explicó ante la preocupación de quienes tanto la quieren. "Vesícula vaga. Me tienen que operar para removerla, pero esta semana estaré de viaje por cuestiones de trabajo, así que lo haremos la semana siguiente. Agradecida porque este evento no tuvo nada que ver con Mr. C." Lourdes Del Río Lourdes Del Río | Credit: IG/Lourdes Del Río Lourdes se mostró sonriente y aliviada de que todo quedara en un susto.

