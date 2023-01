¡Exclusiva! Lourdes Del Río habla de su regreso a Univision, su salud y apasionante nuevo proyecto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lourdes Del Río Credit: Cortesía de Lourdes Del Río La presentadora puertorriqueña Lourdes Del Río habla en exclusiva de su regreso hoy a Univision tras ser diagnostica en febrero del 2022 con cáncer de seno. La periodista habla de su salud hoy en día, y de un nuevo proyecto muy cercano a su corazón. Empezar galería Valiente y empoderada Lourdes Del Río Credit: Cortesía de Lourdes Del Río Lourdes Del Río, quien es conductora del podcast En Positivo, ha compartido su lucha por su salud con sus seguidores en Instagram, desde cómo ha sobrellevado la quimioterapia hasta porqué decidió raparse el cabello, con la intención de ayudar y motivar a otras pacientes de cáncer. Vibrar en positivo y tener fe la ayudaron en su camino de sanación. "Van a haber momentos duros y todas estas enfermedades son grandes retos de vida, pero tienes que concentrarte en la bueno, en las bendiciones que siempre vienen agarradas de estas cosas difíciles", aconseja Del Río, quien hoy está libre de cáncer. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Regreso triunfal Lourdes Del Rio Credit: Instagram/Lourdes Del Rio La periodista regresó hoy a la cadena Univision y dijo a People en Español sobre retomar su lugar ante las cámaras: "Regresar a Univision significa retomar la normalidad, retomar mi pasión, mucha emoción por ver a esa gente que a través de los años se ha convertido en mi familia y volver a informar", dice la comunicadora. "Reconectar con la audiencia lo es todo". 2 de 8 Ver Todo En positivo Lourdes Del Río Credit: Cortesía de Lourdes Del Río "Me siento bien, no estoy al cien por ciento porque todavía estoy muy delgada. La energía todavía no la he recuperado totalmente, tengo poco pelo, pero mucho entusiasmo, mucho optimismo, y estoy feliz de volver a mi vida", dice Lourdes Del Río. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Palabras sanadoras Lourdes Del Río Credit: Cortesía de Lourdes Del Río Tras el éxito de su laureado podcast En Positivo, lanzó su tienda virtual donde vende artículos con mensajes llenos de motivación, como este bolso con su lema "en positivo", además de camisetas, agendas, tazas, pañoletas para mascotas, y un pomo de agua con mensajes inspiradores. 4 de 8 Ver Todo Respira, suelta, confía Lourdes Del Río Credit: Cortesía de Lourdes Del Río "Estamos optimistas los médicos y yo", dice la presentadora, que ya terminó sus rondas de quimioterapia y radioterapia. "Ahora estoy tomando una pastilla que tengo que tomar por cinco años que es para manejar los estrógenos porque mi cancer respondía a estrenos y esto lo mantiene a raya. Gracias a Dios me ha ido bien, tengo mis efectos secundarios, pero me siento bendecida. Ahora uno tiene que estar monitoreándose cada cierto tiempo". 5 de 8 Ver Todo Siempre optimista Lourdes Del Rio Credit: Cortesía de Lourdes Del Río "Ser positiva ha sido todo dentro de este proceso de sanación", asegura ella. "Yo creo que yo no estaría como estoy ahora, ni hubiese podido transitar por este tramo de vida tan difícil si no hubiera tenido la fortaleza en términos de positivismo y de fe que he tenido. Sigo super positiva, eso nunca ha cambiado, y me siento privilegiada de poder compartir ese positivismo con tanta gente que me sigue". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emprendedora Lourdes Del Rio Credit: Cortesía de Lourdes Del Río A través de objetos cotidianos en su página virtual, sigue esparciendo el positivismo. "Yo siempre quise dar ese mensaje esperanzador, la tienda es un complemento y está súper mezclado con todo lo que ha pasado a raíz de mi diagnóstico, que se venía cocinando pero se se hizo grande ante la adversidad", dice la puertorriqueña, quien se sintió inspirada por los mensajes de sus seguidores que le propusieron lanzar una línea de productos. "Me están ayudando en mi misión de esparcir el positivismo, de eso se trata mi tienda En Positivo". 7 de 8 Ver Todo Pa'lante Lourdes Del Río Credit: Cortesía de Lourdes Del Río "Empecé el 2023 con mucho entusiasmo, pensando que probablemente este se convierta en el mejor año de mi vida, porque ya voy a tener salud —y voy a tener la experiencia de no haberla tenido, y eso te hace entender muchas cosas— voy a retomar mi trabajo y a cosechar eso que he sembrado a través de estos meses", dice Del Río. Seguir ayudando a la gente, dándoles "ese empujoncito" para salir adelante, es su misión de vida. "Lo que más agradezco es la salud, la segunda oportunidad que me ha dado Dios de permanecer aquí, y pienso que tengo un propósito", concluye. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

