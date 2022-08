Si bien recibir un doble diagnóstico de cáncer fue desolador para Lourdes Del Río, la galardonada periodista puertorriqueña asegura que se siente que ha renacido a pesar de los embates de la enfermedad y un inesperado cambio en su vida personal.

La presentadora de Univision cuenta en exclusiva a People en Español cómo ha sido el proceso de tratamiento, su actitud positiva y los "ángeles" la han fortalecido y acompañado en los momentos más difíciles.

El trayecto que la ha llevado hasta este punto empezó el pasado febrero, cuando tras regresar de Puerto Rico de cuidar a una tía que padece cáncer de seno, se practicó su mamografía anual en Miami. "Yo no sentía absolutamente nada", confiesa la presentadora, quien pensaba que ese sería solo un chequeo de rutina. Sin embargo, encuentran dos masas en el seno izquierdo.

"Llega la radióloga y me dice: 'Te encontraron una malignidad' y le digo: '¿Estamos hablando de cáncer?'", recuerda Del Río de ese momento. Las biopsias confirman que es cáncer, pero afortunadamente la detección fue temprana, en una etapa 1 llegando a la 2. "Cuando me dan este diagnóstico, por supuesto me pone el mundo patas para arriba, es algo inesperado", admite.

Tras procesar la noticia, Del Río decidió tomar acción y hacer lo necesario para recuperar su salud. "No es que yo viva 24/7 en una nube feliz. Yo también tengo mis caídas, también tengo mis retos, simplemente escojo que me voy a levantar", reconoce. "Ahí radica la diferencia. Que decidas quedarte en el piso o decidas levantarte. Y si no puedes levantarte hoy, te levantas mañana"

La conductora del podcast En positivo —donde ha tenido a invitados de lujo como Ednita Nazario, Ángelica Vale, Emilio Estefan y Jorge Luis Rodríguez 'El Puma', entre otros famosos que comparten anécdotas inspiradoras — decidió contar su historia en sus redes sociales. "Elijo pensar que esto me ha cambiado la vida para bien, que yo salgo de aquí siendo una mejor persona y con un propósito que lo tengo cada día más claro, que es ayudar a la gente", dice de su lucha contra el cáncer.

Sus seguidores en Instagram la llenan de mensajes de apoyo, a la vez que le piden consejos. "Ha sido dar y recibir. No pasa un día que yo no esté contestando mensajes de gente que tiene miedo, que no sabe dónde ir, que no sabe dónde hacerse una mamografía, que no tiene los recursos", observa Del Río. "Me dicen: 'Usted no sabe cómo me ha cambiado la vida, yo estaba destrozada, por el piso, y con usted me doy cuenta que no se acaba hasta que no se acaba'", añade emocionada. "Me dicen: 'Usted me da ánimo para continuar', y a veces no es alguien que está pasando por un cáncer o una enfermedad, es alguien que tiene una situación de vida difícil y que piensa que no hay luz al final del túnel".

En abril, Del Río recibió otro duro golpe. Tras mencionarle a su doctora que tenía "un granito" —entre el labio superior y la nariz— que no se le quitaba hace meses, la refiere a un dermatólogo para que se haga una biopsia. "Cuando me llaman con el resultado, es el doctor. Me dijo: 'Ese es un tipo de cáncer muy tratable', pero ya yo oí cáncer otra vez", revela sobre ese segundo diagnóstico, que la devastó.

"Esa palabra no había sido parte de mi vocabulario a nivel personal. Sí había tenido a mi tía o mi abuelito, que muere de cáncer de vejiga. Mi abuelo fue la primera persona que yo vi morir. Mientras yo estaba orando para que Dios lo sacara de ese sufrimiento —porque ni la morfina le permitía descansar—él falleció", recuerda la presentadora.

Si bien el día que recibió el diagnóstico de cáncer de piel llamó a una amiga cercana y lloró sin parar, luego recibió noticias alentadoras. "Resulta que el cáncer que tuve en la piel no era melanoma, era basal carcinoma que es algo bastante común", revela Del Río, quien tras someterse a una cirugía en junio —para remover las células cancerosas de esa parte de su rostro— recibió la feliz noticia de que ya había desaparecido el cáncer de su piel.

Entonces se concentró en su esfuerzo en el cáncer de seno, hablando con amigas que son sobrevivientes de esta enfermedad, como María Marín o Adamari López, quienes le contaron sus vivencias. También agradece el apoyo de amigas como la actriz Karla Monroig, quien la ha acompañado a citas médicas y a almorzar mofongo; o la ejecutiva de televisión Migdalia Figueroa, quien la acompañó durante su cirugía de seno; y su hermana Mimi, quien viajó de Texas a estar con ella en Miami unos días.

En medio de todos sus problemas de salud, recibe otra inesperada noticia. En abril, la pareja con la que llevaba casada 10 años, le confesó que no podía enfrentar junto a ella la enfermedad y decidieron divorciarse. "Él no pudo enfrentar mi situación con el cáncer y nos divorciamos", revela Del Río, quien manejó el proceso de manera amigable y se concentró en mejorar su salud.

Su divorcio se finalizó el 24 de mayo del 2022 y justo al día siguiente, el 25 de mayo, la presentadora se sometió a una cirugía para remover el cáncer de su seno izquierdo.

Algo que agradece es estar rodeada de amor. Tras crear un chat con sus amigas más cercanas —a quienes llama los ángeles de Luli— se activaron para ayudarla, turnándose para llevarla a citas médicas, quedarse a dormir con ella en su casa después de procedimientos y estar presente cuando recibe quimioterapia, proceso que empezó en agosto y que le ocasiona dolores en el cuerpo, entre otras secuelas.

"Dios se quedó sin ángeles en el cielo", dice Del Río, quien siente una protección divina. "Salgo a caminar al perro y se me abalanzan todas las mariposas. Me han pasado tantas cosas de luz que no me quejo".

Motivar a otros por medio de su galardonado podcast y los videos que comparte en Instagram es su manera de devolver amor. La corresponsal principal del Noticiero Univision confiesa que ya nota que su cabello comienza a caer y llamó a una estilista muy querida para que la rape. "Volveré, tal vez sin pelo", dice de su regreso a la televisión. "Decidí perder mi pelo con dignidad y no esconderlo, no andar con pelucas como si no pasara nada. Necesito que esas mujeres me vean a mí porque muchas de ellas no tienen con qué comprar una peluca o un pañuelo bonito", afirma. "Ellas tienen que aceptarse como son, y si me ven a mí sin pelo van a ver que se puede vivir sin pelo y que el pelo crece".

Después de terminar la serie de quimioterapias, tomará un descanso para luego iniciar radioterapias, señala Del Río, quien también ha cambiado su alimentación. "Trato de comer orgánico, vegetales, balanceado. No como nada procesado" dice la presentadora, quien también se apoya en la meditación y en la sanación con Reiki. Recibir mensajes de apoyo y regalos de sus colegas de Univision como Ilia Calderón o Raúl de Molina, fue otro bálsamo para su alma. "Abrí los brazos y Dios me lleno de ángeles", dice ella. "La casa estaba llena de flores. Fue un apoyo de todas partes".

Lourdes Del Río y su madre en su mural en Añasco, Puerto Rico.

Otro gran regalo fue un homenaje que le hicieron en su pueblo en Puerto Rico, Añasco, donde viajó en julio para inaugurar un mural gigantesco en su honor. También visitó a su madre Ilia Cruz y regresó a Miami llena de fuerza para continuar con su tratamiento.

"Pensé cancelar mi viaje porque me daba pánico viajar", confiesa Del Río sobre el riesgo de viajar en medio de la pandemia del coronavirus siendo una paciente de cáncer. "Tomé la decisión asustada pero muy encomendada a Dios de subirme al avión, con todas las mascarillas puestas, y viajar", recuerda.

"No sabes el regalo de vida que fue llegar a mi pueblo, abrazar a mi madre, ver a mi familia. Yo necesitaba ese viaje y le doy gracias a Dios que lo hice", agrega.

Su propósito al compartir su testimonio es ayudar a otros pasando por pruebas de fuego. "Cuando te dan un diagnóstico de este tipo o de cualquier otra enfermedad, una mala noticia, te tienes que dar tiempo para procesarla, pero tienes que tomar acción y ser lo mas proactiva posible", aconseja Del Río.