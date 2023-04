Desde que recibió un doble diagnóstico de cáncer en el 2022, Lourdes Del Río se declaró "sobreviviente". Hoy la presentadora puertorriqueña está saludable tras vencer el cáncer de seno y de piel.

"Ha sido una experiencia que, dentro de lo difícil y dura que fue, ha sido maravillosa porque me ha dado la oportunidad de encontrar mi propósito", cuenta a People en Español una de sus '25 Mujeres Más Poderosas'. "Mi propósito es no solamente ayudar a personas que están en una situación por el cáncer, sino a cualquiera que enfrente un desafío en su vida. Ese es mi llamado. Nunca me pregunté porqué sino para qué precisamente por eso".

Más allá de motivar en su podcast En Positivo y en sus redes sociales, se lanzó como empresaria con su tienda online En Positivo, donde vende artículos como tazas, bolsas, camisetas y agendas con mensajes inspiradores.

"Son frases que te empoderan, que te hacen recordar que el poder está dentro de ti. Para que cuando te estas tomando ese café o ese te por la mañana digas: 'me siento bendecida y agradecida', que es uno de los mensajes. 'Sobreviviente' no es solamente sobreviviente de cáncer sino sobreviviente de la vida, me han pasado cosas y aquí sigo".

Lourdes del Rio - Poderosas Credit: Federico Vélez

La corresponsal y presentadora del Noticiero Nacional Univisión— regresó en enero a la televisión tras terminar sus ciclos de quimioterapia y radiación. "Mi padre siempre me dijo que era importante que yo escogiera una profesión que me diera felicidad", recuerda la galardonada periodista. "Así lo hice. Por eso todos los días me siento bendecida y agradecida. Ahora cuando estuve fuera todavía lo valore más, fue un regreso hermoso por la bienvenida que me dieron mis compañeros y porque me siento que es una gran parte de mi vida el periodismo".

¿Qué consejo se daría a si misma cuando tenía 15 años? "Creo que el consejo principal sería que no coja tanta lucha, que no se preocupe tanto por lo que va a pasar mañana o por lo que ya pasó, porque si algo he aprendido yo en este trayecto es que lo más importante es el presente, es lo único que podemos controlar", afirma. "Creo que muchas veces nos angustiamos por cosas y está probado estadísticamente que el 80 y tanto por ciento de las cosas que te preocupan, que te amargan la vida, nunca ocurren. Yo le diría a esa niña: 'vive más en el presente, disfruta, porque el tiempo no va a volver', así que disfruta a plenitud lo que estás viviendo hoy".

Su fe en Dios y su positivismo la ayudaron en los momentos más duros. "Yo sabía que estaba pasando por una situación difícil y lo primero que hice fue declararme sobreviviente desde el principio, no me victimicé. Dije: 'esto va a ser un recorrido difícil pero yo lo voy a superar'. No solo lo voy a superar, sino que voy a salir siendo una mejor versión de mi misma. Es en lo que me he estado concentrando".