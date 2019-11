Los Tigres del Norte: nunca le haríamos un corrido a Donald Trump Los Tigres del Norte aseguran que el presidente Donald Trump no se merece que le hagan un corrido. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los Tigres del Norte no tuvieron ni miedo ni reparo para cantarle a los presos de la cárcel californiana de Folsom, pero lo que jamás se ven haciendo es componerle una canción al presidente Donald Trump. El grupo norteño se ha destacado en sus cinco décadas de carrera por escribir corridos que denuncian injusticias sociales, apoyan la comunidad inmigrante y han incluido a reconocidos personajes, entre ellos incluso polémicos presidentes. Ahora, aseguraron que Trump jamás será su musa. En una entrevista con la revista GQ México, el líder del grupo, Jorge Hernández, expresó que el mandatario no merece que lo honren con una canción. "A mi no me gustaría hacerle un corrido a Trump. Es darle más fama", dijo tajante. No es la primera vez que Hernández y sus compañeros se expresan en contra del presidente, a quien han calificado de ofensivo e hiriente para la comunidad latina de este país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Photo by Lance Dawes En la anterior campaña presidencial, el grupo fue un ávido vocero en contra del entonces candidato republicano por sus comentarios racistas e insultos a la comunidad mexicana. "Estamos profundamente ofendidos por todo lo que él ha dicho en contra de los mexicanos que vivimos en Estados Unidos", expresó Hernández a la prensa. "Se inventó esta campaña en contra de los mexicanos para ganar popularidad en ciertos sectores de la población americana. [Sus comentarios] han herido los corazones y sentimientos de los mexicanos". Hernández, al igual que sus compañeros, son inmigrantes de Sinaloa, México, que residen en California desde su llegada a Estados Unidos hace alrededor de 50 años. Su música se enfoca en tocar temas de la vida diaria y de supervivencia en un mundo imperfecto. Pero entre sus canciones más sobresalientes están las que resaltan la lucha de los inmigrantes hispanos en esta tierra, tal como ellos lo han vivido. Advertisement

