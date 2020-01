Los Tigres del Norte cantarán en el Super Bowl La agrupación Los Tigres del Norte se unirán a Jennifer López y Shakira para llevar su música al Super Bowl 2020. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La fecha del gran juego se acerca y los amantes del fútbol americano están más que ansiosos por ver a su equipo coronado campeón en el esperado Super Bowl LIV. Este año, el evento que es visto por millones de fanáticos alreadedor del mundo —especialmente por su magno espectáculo de medio tiempo— contará con talento latino en un escenario que le dará la bienvenida a Jennifer López, Shakira y Demi Lovato, y también a los legendarios Tigres del Norte. El quinteto, han anunciado sus organizadores, estará a cargo de la presentación musical de bienvenida para celebrar el gusto de los latinos por este deporte. La agrupación aparecerá durante la transmisión en español a través de un video filmado desde San José, California, celebrando las 100 temporadas de este popular encuentro deportivo. Image zoom Con esta presentación, Los Tigres vuelven a hacer historia convirtiéndose en el primer grupo norteño en amenizar este juego, toda una tradición deportiva estadounidense. Por su parte, López y Shakira ya están más que listas para hacer suyo el grandioso escenario de Super Bowl con un espectáculo que han estado preparando por meses y promete dejar sin respiración a muchos. Por su parte, Lovato será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos justo antes que inicie el encuentro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La presentación de Lovato será su regreso a los escenarios y será seguida una semana después con su participación en los premios Grammy luego de una ausencia profesional de más de un año tras haber sido hospitalizada debido a una sobredosis. En diciembre, la cantante anunció en sus redes sociales que la próxima vez que se le escuchara sería cantando, lo que nadie imaginó que fuese en tan grandioso escenario. El Super Bowl será transmitido desde el sur de la Florida al mundo el domingo, 2 de febrero. Advertisement

