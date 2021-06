Los Tigres del Norte ayudan a un periodista a revelar su orientación sexual El comunicador encontró en la banda un puente para abordar con su familia una conversación que se le hacía muy difícil. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante un viaje por carretera, el periodista musical Tomás Mier tuvo que contener las lágrimas al ver la reacción de su padre al escuchar una de las canciones de su grupo favorito Los Tigres del Norte. Al ver que su progenitor silbaba y meneaba la cabeza al ritmo del tema "Era diferente" -sobre un padre que descubre que su hija es lesbiana- Mier obtuvo la respuesta que tanto esperaba: su padre aceptaba su homosexualidad. "Supe que estaba escuchando la letra de cerca y me sorprendió no ver ninguna reacción negativa", escribió el periodista para People. "[Esa] era la primera vez que aceptaba mi sexualidad, a pesar de haber salido [del clóset] meses antes. Contuve las lágrimas ese día sabiendo que aunque no hablábamos de ello, mi papá me amaba y pronto me aceptaría por quien soy". El tema de su sexualidad jamás se volvió a tocar, hasta que Tomás entrevistó al afamado grupo y su papá, quien lo acompañó al encuentro, confesó lo que sintió al enterarse de las preferencias sexuales de su hijo. "Me cayó como balde de agua fría", confesó el padre al grupo. "No sabía lo que estaba pasando. Vino y me dijo: 'Papi, necesito hablar contigo'. Cuando me dijo que era gay, realmente me dolió. Salí del cuarto y mi esposa vino y me dijo: '¿A dónde vas?, ¿cómo le vas a dar la espalda a tu hijo'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tomas Mier y Los Tigres Del Norte Credit: Cortesía de Tomas Mier Luego de asimilar la noticia y pensar en lo que sería la vida de su hijo, el padre no pudo más que reiterarle su amor. "Pensé, si no trato bien a mi hijo, lo van a tratar peor en la calle. Como padre, ¿qué es lo que quiere uno para sus hijos? Pues, lo mejor. Así que decidí que no le podía darle la espalda a mi hijo". Tomás recuerda ese día vívidamente y el abrazo de aceptación que recibió de su padre, jamás lo olvidará. "Siempre te voy a amar, mi chiquito. Nada más cuídate mucho", recuerda que le dijo su padre. Pero fuera de ese momento, la sexualidad de Mier nunca había sido tema de conversación de nuevo entre padre e hijo hasta que se reunieron con los integrantes de Los Tigres. El periodista agradeció a Jorge, Hernán, Luis y Oscar por fortalecer - sin saberlo- la relación con su papá. "En el ranchito donde crecimos, la gente gay sufría tremendamente", explicó Hernán Hernández sobre el significado de la canción. "Pero ahora es más fácil hablar y cantar sobre estas cosas… Cuando hacemos canciones, tratamos de traer una influencia positiva. Habíamos escuchado tantas canciones referente a la comunidad gay, pero todas lo hacían de una manera de broma. Nosotros no queríamos eso. Queríamos hacer una canción que fuera sensible y que tocara en las realidades de la gente gay". Tomas Mier y Tigres Del Norte Credit: Cortesía de Tomas Mier Así lo han hecho. Este mes, el grupo celebró el reconocimiento de la comunidad LGTBQ al recibir un premio GLAAD por el tema "Era diferente". "Me llena de orgullo y satisfacción que nuestro trabajo les ha ayudado a unirse", dijo Jorge Hernández al Mier. "Verlos a los dos feliz y sonrientes me incita a seguir haciendo cosas positivas con el grupo".

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Los Tigres del Norte ayudan a un periodista a revelar su orientación sexual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.