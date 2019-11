Los Sussex y los Cambridge, reunidos de nuevo el Día del Recuerdo En un acto muy solemne no se obtuvieron las esperadas fotos de los cuatro juntos, con todos los ojos puestos en las jóvenes parejas By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy se celebró en el Reino Unido el Día del Recuerdo o Remembrance Day y el acto, verdaderamente solemne, a vuelto a reunir a muchos miembros de la familia real. Al igual que ayer en el concierto del Albert Hall, todos los ojos estaban puestos en el reencuentro de los Sussex y los Cambridge: por un lado, el príncipe Harry y Meghan Markle; por otro, el príncipe William y su esposa Kate Middleton. Pero uno vez más, no pudimos ver juntas a las dos parejas. En la ceremonia de hoy, las mujeres de la familia real observaban el desfile del Día del Armisticio desde lo alto del edificio de la Commonwealth. En uno de los balcones, estaba presente la reina Isabel acompañada de Kate Middleton y de Camila Parker, esposa del príncipe Carlos; en el otro, de acorde con el diferente papel que desempeñan dentro de la familia real, Meghan Markle estaba acompañada por la condesa de Wessex, esposa de Eduardo. William y Harry, muy apuestos de uniforme, caminaron junto a su padre en el Cenotafio de Whitehall. No pudimos apreciar ningún gesto especial entre los hermanos, pero es lógico dado el evento tan serio y profundo como el de hoy en el que se conmemora a los miles de soldados que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El príncipe Carlos, en nombre de la reina, fue el encargado de depositar la corona de flores bajo el monumento, amapolas por supuesto, como indica la bella tradición del Día del Recuerdo. Meghan Markle y Kate Middleton volvieron a destacar por su elegancia y belleza. En cuanto a sus sobrios atuendos, era imposible no admirar el precioso sombrero de ala ancha que portaba la ex-actriz californiana. A las once de la mañana, no se oía un ruido durante los dos minutos de silencio total que todos llevaron a rajatabla con el triste recuerdo de la pérdida de miles de vidas para su país. Advertisement EDIT POST

